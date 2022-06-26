الأمن الأردني يكشف مصير المتهم بقتل الطالبة إيمان إرشيد

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن قوات الأمن تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، ويدعى عدي خالد عبد الله حسان.

والخميس الماضي، لقت الطالبة الجامعية الأردنية إيمان إرشيد مصرعها بعد تعرضها لإطلاق النار داخل مبنى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمّان.

وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم إحدى المزارع في منطقة بلعما حيث يختبئ المتهم الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضًا تسليم نفسه مهددًا بالانتحار.

وتابع المتحدث “قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك، وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى فاقدًا للوعي والعلامات الحيوية”.

وبيّن الناطق الإعلامي أن جهودًا متواصلة في النواحي الاستخباراتية والعملياتية كافة بدأت فور ورود البلاغ عن الجريمة.

وأضاف أن فريقًا تحقيقيًا قام بجمع المعلومات ومتابعة التفاصيل والأحداث كافة وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل “الذي خطط لجريمته محاولًا إخفاء هويته وأثره ظنًا أنه سيفلت من يد العدالة”.

وأوضح الناطق أن القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأكد أنه “تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون”.

وطالبت مديرية الأمن العام عدم نشر أي معلومات غير موثوقة بشأن الجريمة، وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة أصدرت بيانًا لنعي الطالبة إيمان، وتعهدت “بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال الجاني القصاص العادل على جريمته البشعة”.