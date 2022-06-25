“نجح مدّثر ورسبت الهند”.. ناشطون يشاركون نتيجة طفل قتلته الشرطة في مظاهرة ضد الإساءة للنبي ﷺ

تداولت منصات هندية خبر نجاح الطفل الهندي محمد مدثر علام في امتحانات الصف العاشر الدراسي في ولاية جهازخند (شرق الهند)، وذلك بعد أيام من مقتله على يد الشرطة الهندية خلال مظاهرات مندّدة بالإساءة للنبي محمد ﷺ.

وأوضحت أن مدثر اجتاز الامتحانات من دون رسوب في أي مادة، وجاء تصنيفه ضمن المرتبة الأولى من مجتازي الامتحان بالولاية.

وقُتل الطفل الذي لم يبلغ 16 عامًا برصاص الشرطة الهندية في مدينة رانشي بولاية جهارخاند خلال مظاهرات، في 10 يونيو/حزيران الجاري، التي شهدتها أكثر من مدينة هندية اعتراضًا على تصريحات مسيئة للإسلام ورسوله محمد ﷺ، أدلى بها مسؤولون بارزون في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

Dont even have words for this. Muslim children shot dead…hamare bachche…hugs and laddu https://t.co/vHDgTESs1K — Samina Tasneem (@TasneemSamina) June 21, 2022

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي الهندي بمقاطع فيديو توثّق لحظة إطلاق الشرطة الهندية النيران تجاه مدثر وقتله، وفي الوقت ذاته ظهرت والدته في أكثر من مقطع وهي تتحدث عن ابنها قائلة بفخر إنه “مات مدافعًا عن الإسلام”.

بكلمات مؤثرة والدة "مدثر" الذي قتلته الشرطة الهندية توجه رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي#الهند #النبي_محمدﷺ pic.twitter.com/AeUF6uFH4r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

وعبّر ناشطون عن فخرهم بمدثر وحزنهم على نهايته الأليمة على يد الشرطة، إذ لم يفرح بنتيجته التي تعبر عن ذكائه وجهوده.

وعلّق الصحفي كواشيك راج “مدثر تجاوز الامتحان، ولكن الهند فشلت في اختبار العدالة منذ وقت طويل”، وقالت الناشطة ميرا كامدار “لا أدري هل أبكي أو أمزق ثيابي وأصرخ بغضب”.

But India failed the justice test long time ago. https://t.co/dFITOJGrW8 — Kaushik Raj (@kaushikrj6) June 21, 2022

وشارك أحمد زبانوالا الناشط والأستاذ بجامعة ميتشغان الأمريكية نتيجة مدثر معلّقًا “مدثر هو اسم سورة قرآنية، وقد بدأها الله تعالى بالحديث إلى نبي الإسلام محمد ﷺ قائلًا: يا أيها المدثر، وهذا الشاب مدثر استشهد مدافعًا عن النبي الذي سُمّي على اسمه”.

1.Mudassir مدَّثِّر is name of a chapter in the Quran

2. Word is used in the Quran to address prophet Muhammad يا ايها المدثر.

3. it is one of the attributes of the Prophet

4. Mudassir from Ranchi became a martyr defending the honor of Muddasir after whom he was named#Mudassir pic.twitter.com/yxkdttC18l — Dr. R Ahmad Zabanwala (@RizwanAhmad1) June 22, 2022

وتتصاعد أعمال العنف والانتهاكات وخطاب الكراهية والمشاعر المعادية للمسلمين في الهند منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي إلى الحكم عام 2014.