حمّة الهمّامي للجزيرة مباشر: مؤتمر وزارة الداخلية أسلوب شعبوي لتمرير “مهزلة” الاستفتاء على الدستور (فيديو)

قال حمّة الهمّامي الأمين العام لحزب العمال التونسي إن مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقدته يوم الجمعة يهدف إلى تمرير ما أسماه “مهزلة الاستفتاء وفرض دستور حكم فردي متسلّط”.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت إن لديها معلومات متواترة تؤكد وجود “تهديدات تستهدف حياة رئيس الجمهورية قيس سعيّد”، واصفة تلك التهديدات بـ”الكبيرة”. واتهمت أطرافًا داخلية وخارجية بالتخطيط لاستهداف الرئيس في شخصه ومؤسسة الرئاسة.

وأضاف الهمامي لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “بالنسبة لنا المسألة سياسية. اعتدنا في تونس -بشكل خاص- على كلمات الحق التي يراد بها الباطل، وتوظيف ما يتعلق بالإرهاب والعنف، فإذا كانت هناك مؤامرة تستهدف رئيس الجمهورية، فلماذا لا تُكشف المعطيات؟ وإذا كانت المؤامرة قيد البحث، فلماذا نُظِّم هذا المؤتمر قبل الإلمام بخطوط المؤامرة؟”.

وأشار الهمامي إلى أن الحديث عن مؤامرات تدبّر في غرف مظلمة داخل تونس ليس جديدًا، مضيفًا “هذه أساليب شعبوية ليست جديدة تُستعمل للتخويف والترهيب وكسب التعاطف، مؤداها أن الزعيم الملهم في خطر وهو -دائمًا- مهدّد”، على حد قوله.

الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي للجزيرة مباشر: الهدف من حديث استهداف الرئيس هو تمرير مسرحية الاستفتاء ومفاوضات صندوق النقد الدولي#تونس pic.twitter.com/CRJh0FFmyZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

وقال الهمامي “يراد من هذا المؤتمر التغطية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإلهاء الناس عن مشاكل مصاحبة، إذ تسعى الحكومة إلى تنفيذ إجراءات البنك الدولي، وهي إجراءات مدمِّرة لشعبٍ مقدرته الشرائية مدمَّرة أصلًا، من بينها رفع الدعم ووقف التوظيف وتجميد الأجور”.

في السياق، قال عصام الشابي -الأمين العام للحزب الجمهوري- إن مؤتمر وزارة الداخلية أثار من الأسئلة أكثر مما قدّم أجوبة بخصوص كفاءة المؤسسة الأمنية في البلاد، وما يتعلّق بمسألة تهديد حياة رئيس الجمهورية.

وأضاف للجزيرة مباشر “لم تقدم لنا وزارة الداخلية معطيات ملموسة، وهذه محاولات عدة تُطوى ويلفها النسيان بمجرد استعمالها في التعبئة وتحويل وجهة نظر التونسيين، وهذه المرة محاولة لتعبئة الرأي العام وتحريك الشارع نحو الاستفتاء”، على حد تعبيره.

الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: يبدو أن هناك محاولة لتعبئة الرأي العام حول شخصية الرئيس والاستفتاء #تونس pic.twitter.com/7faKfBCTAF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

واستطرد الأمين العام للحزب الجمهوري “لم نفهم الدواعي التي دفعت الوزارة للإسراع بعقد هذا المؤتمر دون تقديم الحد الأدنى من المعلومات بشأن استهداف حياة الرئيس والمؤامرة التي تستهدف الرئاسة”، مشدّدًا على أن الأجهزة الأمنية في بلاده “لها ماضٍ يثير كثيرًا من الشكوك، مثل قضية (براكة الساحل) المفبركة أيام زين العابدين بن علي”.

وتابع “لسنا بصدد أول محاولة افتراضية لاستهداف رئيس الجمهورية، إذ سبق لوزارة الداخلية -ومؤسسة الرئاسة- الإنذار من محاولات مشابهة، وبمعدل مرة كل 6 أشهر، من بينها حادثة الظرف المسموم”.

وأشار الشابي إلى أن نتائج التحقيقات في “الظرف المسموم” لم تُعلن حتى الساعة، ولم يثبت إذا ما كان ذلك الظرف مسمومًا أم لا.

ولفت إلى تزامن مؤتمر وزارة الداخلية مع ما أسماه “المأزق السياسي الكبير الذي تردّت فيه منظومة 25 يوليو/تموز لا سيما في وقت يقترب فيه موعد الاستفتاء وعدم اهتمام المواطنين بدستور يُكتب في سرية تامة عنهم، وهم غير مطلعين على محتواه، وليس هناك حماس أو تعبئة للمشاركة فيه”، وفق قوله.





ولم يستبعد الشابي أن يكون هذا المؤتمر الصحفي مقدمة لحملة اعتقالات واسعة تشنها السلطات تستهدف معارضي سعيّد من أجل تمرير الاستفتاء.

وكان أحمد نجيب الشابي -رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس- قال إن مؤتمر الداخلية لم يقدم أي معلومات بشأن استهداف الرئيس، وإنه يهدف إلى تهيئة الأجواء لحملة اعتقالات واسعة وعشوائية ستطال القيادات السياسية والمدنية في تونس، مضيفًا “من المؤسف أن تدار شؤون البلاد التونسية بهذه الطريقة”.

الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: إن كان هناك مؤامرات يجب أن تقدم للقضاء.. ونرفض تعبئة الشارع التونسي لصالح مشروع #قيس_سعيد pic.twitter.com/oOm73BmTeN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

في حين، قال سمير ديلو المحامي وعضو جبهة الإخلاص الوطني “هذا مؤتمر صحفي غريب وعجيب، تعرّض لجملة من النقاط وليس من حق الجهة الأمنية أن تتناول معطيات في قضايا جارية وللقضاء الاختصاص الحصري بالنظر فيها وإطلاع الرأي العام عليها”.

وتابع في حديثه للجزيرة مباشر “شبهة التوظيف السياسي واضحة وأكيدة. والمحاولة الجديدة لاغتيال الرئيس سعيّد محمّلة بالشكوك، وهي شكوك مبرّرة إذ ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع، والتوقيت مريب هذه المرة لاسيما أنها المرة الرابعة أو الخامسة تقريبًا”، على حد قوله.





واستطرد “سابقًا، لا سيما في قضية الظرف المسموم، بلغ الأمر حد التعاطف الدولي وبرقيات تمني السلامة من ملوك ورؤساء دول عدة، ومع ذلك لم يمثُل أحد أمام القضاء في هذه التهمة”.

وتابع “يتعلق الأمر بإلهاء التونسيين عن أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والدستور مجهول النسب والمضمون، فضلًا عن الاستفتاء المرشَّح لأن يكون بدرجة الفشل نفسها التي أصابت الاستشارة الإلكترونية، علاوة على صرف الأنظار عن الأحداث غير المسبوقة لإضراب القضاة في أسبوعهم الثالث، لا سيما وأن بعضهم يخوض إضرابًا عن الطعام هو الأول من نوعه في تاريخ تونس”.