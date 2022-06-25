تركيا.. بدء الاختبارات البحرية لسفينة هجومية برمائية (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير بدء الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض (تي جي غي أناضولو).

جاء ذلك في تغريدة نشرها دمير عبر تويتر، السبت، بخصوص التطورات المتعلقة بالسفينة التي بُنيت بولاية إسطنبول في إطار مشروع للقوات البحرية التركية.

وأشار دمير إلى بدء العد التنازلي لتدشين السفينة رسميًّا، موضحًا أن إطلاق الاختبارات البحرية يُعد المرحلة الأخيرة في المشروع.

Artık geri sayıma geçtik! #ANADOLU gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız ANADOLU’yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız.🌊🚢 pic.twitter.com/d59obQrEDv — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 25, 2022

وقال إن الاختبارات تتضمن فحص أنظمة السفينة التي ستنضم إلى صفوف القوات البحرية بعد انتهاء أنشطة التحقق والاعتماد لتعطي قوة مضافة إلى تركيا في البحار.

ووفق تصريح سابق أدلى به دمير، فإن السفينة (تي جي غي أناضولو) معروفة لدى الرأي العام بأنها حاملة طائرات، إلا أن المشروع خطِّط له منذ البداية لإنتاج سفينة إنزال برمائية، ثم أضيفت إليها مدرجات إقلاع وهبوط للطائرات المسيّرة القتالية.