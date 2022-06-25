سياسة|تركيا

تركيا.. بدء الاختبارات البحرية لسفينة هجومية برمائية (فيديو)

25/6/2022

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير بدء الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض (تي جي غي أناضولو).

جاء ذلك في تغريدة نشرها دمير عبر تويتر، السبت، بخصوص التطورات المتعلقة بالسفينة التي بُنيت بولاية إسطنبول في إطار مشروع للقوات البحرية التركية.

وأشار دمير إلى بدء العد التنازلي لتدشين السفينة رسميًّا، موضحًا أن إطلاق الاختبارات البحرية يُعد المرحلة الأخيرة في المشروع.

وقال إن الاختبارات تتضمن فحص أنظمة السفينة التي ستنضم إلى صفوف القوات البحرية بعد انتهاء أنشطة التحقق والاعتماد لتعطي قوة مضافة إلى تركيا في البحار.

ووفق تصريح سابق أدلى به دمير، فإن السفينة (تي جي غي أناضولو) معروفة لدى الرأي العام بأنها حاملة طائرات، إلا أن المشروع خطِّط له منذ البداية لإنتاج سفينة إنزال برمائية، ثم أضيفت إليها مدرجات إقلاع وهبوط للطائرات المسيّرة القتالية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل