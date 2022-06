بعد طلبهم المساعدة.. مسلمون يتعرضون لاعتداء مبرح من الشرطة الهندية (فيديو)

اعتدت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية على طلاب مسلمين من جامعة (أليجاره) الإسلامية خلال ركوبهم أحد القطارات في محطة المدينة، الخميس الماضي.

وتداولت المنصات الهندية على نطاق واسع مقطعًا مصورًا يُبرز آثار الاعتداء الجسدي على الطلاب الثلاثة الذين أبرحتهم الشرطة ضربًا عند طلبهم المساعدة في ركوب القطار، وفق قولهم.

ونقلت منصة (مكتوب ميديا) الهندية شهادات الضحايا الذين قالوا إنهم كانوا في طريقهم إلى مدينة أخرى لمؤازرة صديق لهم يناقش رسالة دكتوراه، لكنهم وجدوا القطار مزدحمًا بسبب تعطل العديد من القطارات خلال مظاهرات تشهدها الهند اعتراضًا على قانون التجنيد الجديد.

Three students of Uttar Pradesh’s Aligarh Muslim University on Thursday have been allegedly beaten up by Aligarh Railway Police personnel in the station toilet, when asked for assistance.

According to Shahidul Islam, one of the victims, they were at the station to see off their+ pic.twitter.com/SMBdfDgGdp

