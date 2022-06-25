النموذج “الأقوى” من المسيّرة التركية “أكينجي” يجتاز اختبارات جديدة (فيديو)

أعلن المهندس سلجوق بيرقدار -المدير التقني لشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية- نجاح اختبارات جديدة للنموذج الحديث من طائرة بيرقدار أكينجي المسيّرة الهجومية المطورة بإمكانات محلية.

ويجري تطوير النموذج B من أكينجي في إطار مشروع أقينجي الذي تقوده رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وأشار بيرقدار في تغريدة إلى أن النموذج الحديث للطائرة المسيّرة استكمل بنجاح اختبارات الحمولة الثقيلة على ارتفاع عالٍ وإطلاق النار باستخدام طقم توجيه من طراز تيبير-82.

Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2’nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. Söz konusu SİHA’ların Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır. pic.twitter.com/yBptJDHKsV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022

ومن المنتظر أن يكون النموذج B الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته، بحسب مسؤولي الشركة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت بايكار نجاح أول تحليق للنموذج المذكور الذي تبلغ قوته 1500 حصان، من مركز التدريب والاختبار المخصص للمشروع في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وتعمل شركة بايكار التركية في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

ووقّعت الشركة التي بدأت تصدير أول مسيّرة محلية عام 2012، عقودًا مع 21 دولة لبيع طائرات (بيرقدار تي بي 2)، التي يتواصل إنتاجها بشكل مكثف، والتي جرى تصديرها إلى أكبر عدد من الدول.

وتُستخدم الطائرة بيرقدار تي بي 2 حاليًا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.