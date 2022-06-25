المخابرات التركية تعتقل يونانيا بتهمة التجسس.. إليك التفاصيل

اعتقلت المخابرات التركية مواطنًا يونانيًّا للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح أثينا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر أمنية قولها إن المخابرات التركية ألقت القبض على محمد عمار أمبارا، وهي بصدد استجوابه.

وأوضحت المصادر أن المتهم اليوناني “كان يتصرف على أنه رجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا، ويمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة”، قبل إلقاء القبض عليه.

وأضافت أن المتهم “جمع معلومات عن القوات المسلحة التركية على الحدود، ونقلها إلى المخابرات اليونانية”.

وبيّنت المصادر أن اليوناني متهم “بجمع معلومات عن السوريين في تركيا وعن رجال أعمال مستقرين في اليونان وداعمين لجماعة فتح الله غولن المحظورة، بتكليف من المخابرات اليونانية”.

ودخلت اليونان وتركيا في حرب كلامية متصاعدة بسبب اتهام أنقرة لأثينا بنشر قوات في جزر قرب حدودها البحرية بأعداد تتجاوز تلك المنصوص عليها في معاهدات السلام.

وتواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، ويرفض المسؤولون اليونانيون دعوات نظرائهم الأتراك للحفاظ على وضع جزر شرق بحر إيجة منزوعة السلاح، بدعوى أن تركيا تشكل “تهديدًا” لليونان.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان وطالبها بالابتعاد عن “التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم”، داعيًا إياها للتخلي عن تسليح الجزر المنزوعة السلاح في بحر إيجة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أردوغان إنه لن يعقد اجتماعات ثنائية مع القادة اليونانيين على النحو المنصوص عليه في اتفاق أُبرِم عام 2010 بين الجانبين.

يُذكر أن تركيا كانت قد اتهمت اليونان برفض تسليمها جنودًا من الجيش التركي تعتقد أنقرة أنهم ضالعون بدور مباشر في محاولة الانقلاب عام 2016. وتتهم تركيا جماعة فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.