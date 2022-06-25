بعد ختام زيارته لمصر.. أمير قطر يصل الجزائر لحضور افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مدينة وهران الجزائرية، تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون لحضور حفل افتتاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.

وفي وقت سابق، غادر الشيخ تميم العاصمة المصرية القاهرة بعد اختتام زيارته لمصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس مودّعي أمير قطر والوفد المرافق لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي.

وفي وقت سابق السبت، أقيمت مراسم استقبال رسمية لأمير قطر لدى وصوله قصر الاتحادية، قبل بدء المباحثات الثنائية مع الجانب المصري.

مراسم استقبال رسمية لسمو الأمير المفدى لدى وصوله قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. https://t.co/5MmAixfX29 pic.twitter.com/0aQabdtmnn — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 25, 2022

وعقد الرئيس المصري وأمير قطر لقاءً ثنائيًّا بحثا خلاله “دعم وتنمية العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ومجمل القضايا محل الاهتمام المشترك”، وفقًا لبيان صادر عن الديوان الأميري في قطر.

ثم عقد الجانبان مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين. وفي بداية الجلسة وجّه السيسي التهنئة إلى الشيخ تميم بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في مدينة القاهرة. https://t.co/nAt3l18J7V pic.twitter.com/v6eie0i2lI — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 25, 2022

ووصل أمير قطر إلى القاهرة، الجمعة، قادمًا من رواندا في زيارة لمصر هي الأولى منذ 7 سنوات.

وكانت آخر زيارة للشيخ تميم لمصر عام 2015، لكن الزعيمين التقيا في 28 أغسطس/آب 2021، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاتفاق خلال زيارة لوفد قطري برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة، تبذل تلك الدول وقطر جهودًا لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وفي 23 يونيو/حزيران من العام الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني سفيرًا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا أيضًا لدى القاهرة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيكون “ضيف شرف” مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.