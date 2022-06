الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لأمان حيازة الأسلحة والمحكمة العليا تطيح بقيود فرضتها نيويورك

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس حزمة إجراءات متواضعة تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، وتشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة وتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

ويأتي التصويت بعد ساعات قليلة من قرار للمحكمة العليا الأمريكية بأن “للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة” وهو قرار تاريخي له تداعيات على الولايات والمدن في أنحاء البلاد التي تشهد تصاعدًا في العنف المسلح.

I'm deeply disappointed by the Supreme Court’s ruling in New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. This ruling contradicts common sense and the Constitution, and should deeply trouble us all. I remain committed to doing everything in my power to reduce gun violence. — Joe Biden (@JoeBiden) June 23, 2022

ويلغي هذا القرار قانونًا في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو “سبب مناسب” للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.

وألغى حكم المحكمة العليا الذي تم تمريره بواسطة الأغلبية المحافظة، قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات في الأماكن العامة، ووجدت المحكمة أن القانون الذي سُن عام 1913، ينتهك حق الشخص في “الاحتفاظ بالأسلحة وحملها” بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

In response to this ruling, we are closely reviewing our options – including calling a special session of the legislature. Just as we swiftly passed nation-leading gun reform legislation, I will continue to do everything in my power to keep New Yorkers safe from gun violence. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022

وتعقيبًا على ذلك، قالت حاكمة الولاية كاثي هوكل “وصلت إلينا قبل لحظات أنباء مقلقة من العاصمة واشنطن تؤكد أن المحكمة العليا سحبت من نيويورك حق حماية مواطنيها”، وتعهدت ببذل كل ما في وسعها لإبقاء سكان نيويورك في مأمن من عنف السلاح.

ويوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ، الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتي إطلاق نار في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصًا بينهم 19 طفلًا.

The Senate passed a bipartisan measure aimed at gun safety, breaking a stalemate over legislation to address rampant violence in the U.S. Fifteen Republican senators broke with their party to vote in favor of the bill. https://t.co/h8BwugTLxs — The New York Times (@nytimes) June 24, 2022

مشروع القانون -الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح- مشروع متواضع، أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

وعلّقت كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن بالقول “يعتبر حكم المحكمة العليا اليوم بشأن الأسلحة مقلقًا للغاية لأنه يتحدى المنطق والدستور. الأرواح على المحك. يجب على الكونغرس تمرير اقتراح سلامة الأسلحة من الحزبين على الفور ومواصلة بذل المزيد لحماية مجتمعاتنا”.

Today's Supreme Court ruling on guns is deeply troubling as it defies commonsense and the Constitution. Lives are at stake. Congress should pass the bipartisan gun safety proposal immediately and continue to do more to protect our communities. — Vice President Kamala Harris (@VP) June 23, 2022

أول تشريع مهم

وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتًا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، لكنّه بحسب مراقبين يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن، ورغم ذلك فإن المشروع يُشكّل سابقةً مهمّة ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

ويعتبر مشروع القانون، أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عامًا في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم، وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويًّا في الدول الغنية.

The first five months of U.S. gun violence in 2022, as of #June1st: •8,031 gun deaths

•15,119 gun injuries

•231 mass shootings

•466 children shot

•1,924 teenagers shot

•469 incidents of defensive gun use

•609 unintentional shootings

~10,032 suicides [CDC estimate] — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 1, 2022

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولًا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة العالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريًّا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون، ومن المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من اعتزام الجمهوريين معارضته.

Real-time American gun violence data in 2022, as of June 23rd: –9,378 deaths

–17,722 injuries

–279 mass shootings

–168 children killed | 351 children injured

–624 teenagers killed | 1,631 teenagers injured

–536 defensive use incidents

–719 unintentional shootings — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 23, 2022

وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح ساريًّا.

وقُتل أكثر من 20800 شخص بأعمال عنف استُخدمت فيها الأسلحة النارية بالولايات المتحدة عام 2022، ويشمل ذلك القتل والانتحار، وفقًا لمجموعة “أرشيف العنف المسلح” وهي مجموعة بحثية.