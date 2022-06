كييف تنال صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوربي.. وأوامر بانسحاب القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك

وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشّح لعضوية الاتحاد الأوربي، في وقت يتواصل فيه الهجوم الروسي وخاصة في الشرق، حيث أعلن حاكم منطقة لوهانسك أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب.

وقال حاكم منطقة لوهانسك اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع.

Підрозділи ЗСУ вийшли з Сєвєродонецька вночі – журналістhttps://t.co/uXXrRsU97j pic.twitter.com/WIrHiIc58D — Ukrinform (@UKRINFORM) June 24, 2022

ويشكل الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك مرحلة أساسية في الخطة الروسية لإكمال الهيمنة على منطقة حوض دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.

وقال حاكم منطقة لوهانسك التي تقع فيها هذه المدينة “ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك، تلقت الأوامر للقيام بذلك، لم يعد البقاء في مواقع تتعرض لقصف متواصل منذ أشهر منطقيًّا بعد الآن”.

وأشار الحاكم إلى أن المدينة تحوّلت إلى أنقاض جرّاء القصف المستمرّ، وأن كل البنى التحتية الأساسية قد دُمّرت.

This is the biggest step towards strengthening Europe that could be taken right now – address by 🇺🇦 President @ZelenskyyUa to the participants of the #EU Summit after granting #Ukraine the status of a candidate for membership.#EUCO #EmbraceUkraine 🔗https://t.co/4w3gGbTwHA pic.twitter.com/EniIJqXQ8T — UKR Mission to the EU (@UA_EUMission) June 23, 2022

“طريق” الاتحاد الأوربي

وأصبحت أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي، إذ وافق قادة الدول الأوربية الـ27 الخميس على منحها صفة مرشّح لعضوية الاتحاد الأوربي، في خطوة رحّب بها الرئيس الأوكراني واعتبرها “لحظة فريدة وتاريخيّة”.

ويُشكّل هذا القرار الذي اتُّخذ خلال قمّة رؤساء دول وحكومات الاتّحاد في بروكسل أمس الخميس، بداية عمليّة طويلة ومعقّدة تُفضي إلى انضمام الدول المرشّحة للتكتّل.

وكانت أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا قد قدّمت ترشيحاتها بُعيد بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط، وتكتسب الخطوة رمزية بعد أربعة أشهر من بدء تلك العملية.

President Volodymyr Zelenskiy said Ukraine's formal candidature to join the European Union was a big step towards strengthening Europe at a time when Russia was testing its freedom and unity https://t.co/iUGIDnWiwL pic.twitter.com/R0wrrw9mLn — Reuters (@Reuters) June 24, 2022

وفرضت الحرب في أوكرانيا هذا السيناريو الذي لم تكُن تُفكّر فيه دول الاتّحاد الأوربي، لكنّ عملية الانضمام إلى الاتّحاد تبقى طويلة جدًّا بالنسبة لأيّ دولة مرشّحة.

وقال رئيس الوزراء الألباني أيدي راما ساخرًا لدى وصوله إلى بروكسل، إنّ “مقدونيا الشمالية مرشّحة منذ 17 عاما إذا لم أكن مخطئًا، وألبانيا منذ ثماني سنوات، أرحّب بأوكرانيا”.

وأضاف رئيس وزراء ألبانيا “إنّه لأمر جيّد أن تُمنح أوكرانيا الوضع في إشارة إلى وضع (الدولة المرشّحة) لكنّني آمل ألا يكون لدى الشعب الأوكراني كثير من الأوهام”.

У Харкові загарбники завдали ракетного удару по спорткомплексуhttps://t.co/gGmuCIsdKv pic.twitter.com/bWIdujpDlt — Ukrinform (@UKRINFORM) June 24, 2022

غضب روسي

والموافقة على طلب حكومة كييف من قادة الاتحاد الأوربي، ستغضب روسيا التي كثيرًا ما عارضت إقامة روابط أوثق بين أوكرانيا -الجمهورية السوفيتية السابقة- والتكتلات الغربية مثل الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي، بحسب مراقبين.

ويوافق اليوم مرور أربعة أشهر على إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات عبر الحدود فيما أطلق عليه “عملية عسكرية خاصة” كان من بين أسبابها تعدي الغرب على ما تعتبره روسيا مجال نفوذها.

#UPDATE European Union leaders granted candidate status Thursday to Ukraine and Moldova in a strong show of support against Russia's invasion, as the United States said it was sending Kyiv more high-precision rocket systems https://t.co/xE1geaWIR1 pic.twitter.com/E02F98kNqX — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022

وأدى الصراع، الذي يعتبره الغرب عدوانا روسيا غير مبرر إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير مدن، كما أسفر عن تراجع في صادرات الغذاء والطاقة إلى دول العالم.

وركزت روسيا حملتها على جنوب وشرق أوكرانيا بعد أن أحبطت المقاومة الأوكرانية تقدمها نحو كييف في المراحل الأولى من الصراع.

وبلغت حرب الاستنزاف في دونباس -قلب أوكرانيا الصناعي- مرحلة حرجة في المدينتين التوأم سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، اللتين تقعان على جانبي نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة لوهانسك.