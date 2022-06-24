فلسطينيان يلتقطان قنبلتي غاز ويلقيانهما على قوات الاحتلال خلال مسيرة شمال الضفة (فيديو)

فاجأ فلسطينيان جنود الاحتلال والتقطا قنبلتي غاز وأعادا إلقائها على جنود الاحتلال خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في عدة مناطق في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات أحد الفلسطينيين وهو يهبط من فوق تل ليلتقط قنبلة غاز أطلقها الاحتلال لتفريق المشاركين في المسيرة، قبل أن يلقيها من جديد على قوات الاحتلال.

وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل فلسطينيا يلتقط قنبلة غاز من الهواء القاها جندي من قوات الاحتلال خلال فض مسيرة في قرية قريوت جنوب شرق نابلس.

وأصيب 131 فلسطينيا، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال عدة مسيرات لرفع العلم الفلسطيني ومناهضة الاستيطان في عدة مواقع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واستخدم جيش الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لتفريق المشاركين في المسيرات.

وتشهد مناطق ومدن الضفة الغربية المحتلة فعاليات أسبوعية لرفع العلم الفلسطيني ورفضا للاستيطان، ويرد جيش الاحتلال بتفريقها وملاحقة المشاركين فيها داخل قراهم وبلداتهم.