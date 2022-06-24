هجوم صاروخي يستهدف حقلا لشركة “دانة غاز” الإماراتية في كركوك (فيديو)

تعرض مقر لشركة “دانة غاز” الإماراتية في مدينة كركوك شمالي العراق، اليوم الجمعة، لهجوم صاروخي، هو الثاني من نوعه خلال هذا أسبوع، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور تظهر المكان وأعمدة من الدخان الأبيض تتصاعد فوقه، وسمع صوت صافرات الإنذار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر إقامة الموظفين بشركة دانة غاز في حقل خور مور للغاز.





وكان جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية قد أفاد أول أمس الأربعاء بأن صاروخ كاتيوشا سقط داخل حقل خور مور دون أن يسبب أضرارا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن أي من الهجومين. وقالت دانة غاز أمس الخميس إن العمليات مستمرة بشكل طبيعي في خور مور، أحد أكبر حقول الغاز في العراق.

ويقع الحقل بين مدينتي كركوك والسليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وسجل أول استهداف بالصواريخ هناك في أبريل/نيسان، ثم استُهدفت مصفاة نفط كاوركوسك في مايو/أيار، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.