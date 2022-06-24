الأمم المتحدة تؤكد: الجيش الإسرائيلي قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الزميلة شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية مداهمة القوات الإسرائيلية منزل أحد المطلوبين في جوار مخيم جنين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضة رافينا شمدساني “جميع المعلومات التي جمعناها -بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني- تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت شرين أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية، وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية”.

وأوضحت شمدساني “لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيَين”، مضيفة أنه “من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا” في الحادثة.

يأتي تأكيد الأمم المتحدة بعد أيام من نشر شبكة الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين. وقال تحقيق أجرته الشبكة إن الرصاصة انطلقت من بندقية من طراز (M4).

وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال، موضحا أن تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

تحقيق #الجزيرة يشير إلى أن:

• الرصاصة التي أصيبت بها #شيرين_أبو_عاقلة كانت من عيار 5.65 ملم وتستخدمها قوات الاحتلال

• الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس #شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها

• الرصاصة التي أصيبت بها #شيرين_أبو_عاقلة خرجت من بندقية طراز (إم 4) pic.twitter.com/YfmvSfvRX9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2022

من جهته، رد الجيش الإسرائيلي على بيان الأمم المتحدة، زاعمًا أنه لا شيء يؤكد أن أيًّا من أفراده تسبب في مقتل الزميلة شيرين.

وقال في بيان نشره المتحدث باسمه على تويتر أفيخاي أدرعي إن تقرير المفوضية الأممية “منحاز”، مجددا مطالبة الجانب الفلسطيني بتسليم الرصاصة.

وأضاف “تحقيقنا يجزم بأن إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة لم يتم بشكل متعمد، ولكنه لا يؤكد أنها قتلت بيد أحد جنودنا”.

منذ الحادثة نجري تحقيقات للوقوف ع ملابسات مقتل #شيرين_ابو_عاقلة حيث يؤكد تحقيق جيش الدفاع أنه لم يتم إطلاق النار عليها بشكل متعمد وانه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أصيبت بنيران المسلحين الفلسطينيين الذين اطلقوا النار بالقرب منها بصورة عشوائية أو بنيران جندي جيش الدفاع بشكل خاطئ pic.twitter.com/7XOzBTPY9D — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 24, 2022

ويوم أمس الخميس، حثت مجموعة مؤلفة من 24 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن على ضمان أن يكون للولايات المتحدة دور مباشر في التحقيق بالجريمة.

ودعت المجموعة المؤلفة من ديمقراطيين واثنين من المستقلين إلى “تحقيق شامل وشفاف برعاية أمريكية”.

وكانت الزميلة شيرين ترتدي سترة واقية من الرصاص كُتبت عليها كلمة “صحافة” بوضوح وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.

كما أصيب المنتج في قناة الجزيرة الصحفي علي الصمودي بجرح طفيف في الجهة العلوية من الكتف الأيسر.

وكان تحقيق إسرائيلي أوّلي قد زعم أنه “من المستحيل أن يتم على الفور تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة”. وترفض إسرائيل الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مؤكدة “جدية” الإجراءات القانونية الداخلية.