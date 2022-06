إيران: هدفان وراء مزاعم لابيد “السخيفة” بشأن استهداف إسرائيليين في إسطنبول

وصفت طهران اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لإيران بتدبير مؤامرة لإيذاء إسرائيليين في إسطنبول بأنها “سخيفة”، وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات الإيرانية التركية، وصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن جرائم “الكيان الصهيوني” في فلسطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة للوزارة اليوم الجمعة، “إن مزاعم لابيد السخيفة، كانت سيناريو أُعِدّ سلفًا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمَين” في إشارة إلى تركيا وإيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية قوله “طهران سترد دائمًا على “الاغتيالات وأعمال التخريب” الإسرائيلية بأقوى الطرق، دون تهديد أمن المواطنين العاديين أو الإضرار بأمن الدول الأخرى”.

Iran’s Foreign Ministry spokesman on alleged Iran plot to kill Israelis in Turkey: Tehran will always respond to Israel’s “assassinations and acts of sabotage” in the strongest way, without threatening the security of ordinary citizens or harming the security of other countries.

