في مستهل زيارة لمصر تستغرق يومين.. أمير قطر يصل القاهرة والسيسي في مقدمة مستقبليه (فيديو)

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادمًا من رواندا في زيارة لمصر تستغرق يومين هي الأولى منذ 7 سنوات للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري على رأس مستقبلي أمير قطر باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن أمير قطر “يحل ضيفًا كريمًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين”.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل العاصمة المصرية في زيارة رسمية تستمر يومين pic.twitter.com/sVk2T4WETf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2022

وأضاف في بيان على صفحته في فيسبوك أن الزيارة من المنتظر أن تتضمن “عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير البلاد “غادر عصر الجمعة، مدينة كيغالي، عاصمة رواندا، بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26”.

وأضاف الديوان أن “الأمير تميم توجه إلى القاهرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وإعلان صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بـ7.7 مليارات دولار.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أنهت قمة العلا بالسعودية، خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة، تبذل تلك الدول وقطر جهودًا لتطوير علاقاتها بعد 4 سنوات على قطيعة شملت إغلاق الأجواء.

وكانت آخر زيارة للشيخ تميم لمصر عام 2015، لكن الزعيمين التقيا في 28 أغسطس/آب 2021، على هامش مشاركتهما في قمة عراقية دولية.

وفي 23 يونيو/حزيران من العام الماضي، قررت مصر تعيين عمرو الشربيني، سفيرًا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين سالم بن مبارك بن شافي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا أيضًا لدى القاهرة.