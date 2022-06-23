للمرة الرابعة.. تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وحصل ميقاتي على دعم 54 نائبًا من أصل 128 في المشاورات النيابية التي أجراها الرئيس عون، لتكون هذه هي المرة الرابعة التي يكلف فيها ميقاتي برئاسة الحكومة.

وامتنع 46 نائبًا على عن تسمية أحد لهذا المنصب بينما رشح 25 نائبًا نواف سلام السفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة والقاضي في محكمة العدل الدولية.

الوكالة الوطنية للإعلام – استشارات بعبدا أفضت الى إعادة تكليف ميقاتي بأغلبية 54 نائباً الرئيس المكلف: مسؤولية الإنقاذ جماعية https://t.co/7xO1LuR0iY@Najib_Mikati — National News Agency (@NNALeb) June 23, 2022

وحصل ميقاتي، الذي ينحدر من مدينة طرابلس شمالي البلاد، على نحو 20 صوتًا أقل مما حصل عليه عندما عُين رئيًسا للوزراء في آخر مرة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في بعبدا عقب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، دعا ميقاتي البرلمان إلى إقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن، قائلًا إنها الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

ودعا الفصائل السياسية في البلاد إلى تنحية خلافاتها جانبًا والتعاون لتخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، قائلًا إن لبنان ليس لديه “ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب” التي تقدمها الأطراف المتنافسة على المناصب الوزارية.

وأدى الانهيار الاقتصادي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات إلى فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها وشل النظام المالي وتجميد أموال المودعين جراء أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وجرى تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة لأول مرة في عام 2005 عندما استقالت الحكومة في أعقاب اغتيال رفيق الحريري. استمرت حكومة ميقاتي آنذاك لمدة ثلاثة أشهر حتى إتمام الانتخابات البرلمانية التي فاز بها سعد الحريري نجل رفيق الحريري وحلفاؤه بالأغلبية.

ثم تولى ميقاتي المنصب مرة أخرى من عام 2011 إلى عام 2013، وكانت المرة الثالثة في سبتمبر 2021.