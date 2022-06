جنود الاحتلال يسحلون فلسطينيين اعترضوا على تحويل قراهم لقاعدة عسكرية للتدريب (فيديو)

سَحَل جنود للاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين وأجبروهم على ترك المكان، أثناء تصديهم لمدرعات إسرائيلية في منطقة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد وحشية لاعتداءات جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء، على فلسطينيين اعترضوا على التدريبات العسكرية في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية.

My voice shakes in this video. Tons of Israeli soldiers just started "training" in Masafer Yatta. They're driving war tanks near a school, as children watch, terrified, they're placing targets on cars and windows, they're doing this to evict us in the most brutal way possible. pic.twitter.com/kWV7JWEraB

وأظهرت المشاهد قمع الاحتلال للناشطين الفلسطينيين وسحل عدد منهم ودفع آخرين في محاولة لمنع احتجاجهم على التدريبات الإسرائيلية بين التجمعات السكانية.

ووصف صحفي من الخليل مشهد القمع الإسرائيلي قائلًا “صوتي يرتجف في هذا الفيديو، بدأ آلاف الجنود الإسرائيليين للتو التدريب في مسافر يطا”.

وتابع “إنهم يقودون دبابات الحرب بالقرب من مدرسة، بينما يشاهدهم الأطفال وهم يشعرون بالرعب.. يضعون أهدافًا للتدريبات على السيارات والنوافذ، يفعلون ذلك لطردنا بأقسى طريقة ممكنة”.

وكشف موقع (توارد فريدوم) الحقوقي أن مظاهرات الفلسطينيين جاءت بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية ملتمسًا في مايو/أيار الماضي، ضد طرد أكثر من 1000 فلسطيني من جيب مسافر يطا في الضفة الغربية.

وقال التقرير إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على جرارات ونوافذ السكان بدعوى “التدريب العسكري”، كما قاموا بقيادة دبابات الحرب فوق الحقول المزروعة.

These military tanks turned our house in Masafer Yatta into a military barracks #savemasaferyatta pic.twitter.com/XswS8MR6sj

وأوضحت منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية أنه من المتوقع أن تستمر التدريبات لمدة شهر كامل، وهي أول تدريب عسكري في مناطق سكنية فلسطينية منذ 20 عامًا.

وأفادت المنظمة أنه يأتي في الوقت الذي تشهد فيه مسافر يطا أكبر عملية طرد جماعي للفلسطينيين منذ عام 1967.

Today the military launched its training in Masafer Yatta, which is planned to last a whole month, by positioning targets, pictured here, on the vehicles and property of Palestinians from the community of al-Majaz.

وأفاد موقع (توارد فريدوم) أن المحكمة العليا واصلت جلسات الاستماع بشأن الالتماسات المختلفة لسنوات، لكنها في الشهر الماضي، حددت أن السكان الفلسطينيين، الذين يعيشون في مسافر يطا ويعتمدون على الرعي ليسوا مقيمين دائمين عندما أعلن الجيش المنطقة منطقة إطلاق نار.

وأعطى قرار المحكمة الأخير للجيش الضوء الأخضر لهدم 8 قرى وتهجير سكان مسافر يطا، وصرح السكان بأن قراهم تحولت إلى قاعدة عسكرية بعد أن أقيمت حواجز عسكرية مؤقتة عند مداخل القرى التي أصبحت تعد منطقة إطلاق نار.

ويجري جنود الاحتلال مدججين بأسلحة دوريات في المنطقة يوميًا، وفق التقرير، ويقدمون أوامر بالهدم بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات ومداهمات ليلية.

وتجوب سيارات الجيب العسكرية المليئة بالجنود التضاريس الصخرية، فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل تنفيذ عمليات الهدم منذ حكم المحكمة.

BREAKING Imminent threat to the entire community of Khalet a-Thab’a in Masafer Yatta. From Sunday June 19, all but three of the village’s structures are at risk of being destroyed.

Israel is advancing the gradual expulsion of Masafer Yatta.

THREAD#SaveMasaferYatta

/1 pic.twitter.com/WoWWB7zF4W

— Yehuda Shaul (@YehudaShaul) June 16, 2022