تونس.. زوجة حمادي الجبالي تروي للجزيرة مباشر تفاصيل “اختطاف” زوجها (فيديو)

قالت وحيدة الجبالي زوجة رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي إن زوجها تعرض للاختطاف من قبل أفراد قالوا إنهم من الشرطة وقاموا بتوقيفه واقتادوه إلى مكان مجهول.

وأضافت زوجة الجبالي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن أفرادًا، كان بعضهم يرتدي زي الشرطة فيما كان آخرون يرتدون زيًا مدنيًا، عرفوا أنفسهم على أنهم من الشرطة استوقفوهم خلال عودتهم بالسيارة من العمل وطلبوا منهم إبراز بطاقات الهوية، قبل أن يطلبوا من زوجها مرافقتهم إلى مكان مجهول.

وطالبت وحيدة بمعرفة المكان الذي تم اقتياد زوجها إليه، قائلة إن ما حدث يعد بمثابة عملية اختطاف.

وأوضحت أنها سألت من استوقفوها عن المكان الذي تم اقتياد زوجها إليها، وأنهم ردوا عليها بجهلهم لذلك المكان، مشيرة إلى أنهم طلبوا منها الانصراف من الموقع.

وحمّلت وحيدة هؤلاء الأشخاص المسؤولية عن حياة زوجها، مشيرة إلى أنه مريض بأمراض عدة، وليس لديه الأدوية اللازمة.

وأشارت إلى أن زوجها يخضع للمراقبة من قبل سلطات الأمن منذ فترة، وأن هناك سيارة تابعة للشرطة تقف قرب المنزل لمعرفة الأشخاص الذين يلتقي بهم زوجها.

وقالت عائلة الجبالي في بيان على صفحته في فيسبوك إن فرقة أمنية احتجزت الجبالي في مدينة سوسة، وصادرت هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى وجهة غير معلومة “متعللين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة”.

وحمّلت عائلة الجبالي “كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيًا”.

وتولى الجبالي رئاسة الحكومة التونسية عام 2011، بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي، وانتهت فترة ولايته رئيسًا للوزراء في 2013 بعد أن قدم استقالته قبل أن يستقيل من حركة النهضة.