سياسة|إسرائيل

استقُبلت بتحية مائية فور وصولها.. أول طائرة للخطوط الإماراتية تهبط في تل أبيب (فيديو)

وصول طائرة الخطوط الإماراتية لمطار تل أبيب (مواقع التواصل)
23/6/2022

حطّت طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات” المملوكة لحكومة دبي، الخميس، في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، إيذانا بتدشين رحلات يومية بين المدينتين.

ونشرت طيران الإمارات تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر كتبت عليها “هبطت. وصلنا رسميًا إلى وجهتنا الجديدة، تل أبيب”.

واستُقبلت الرحلة رقم EK931 التي تقل 335 راكبًا، بتحية مائية لدى هبوطها على مدرج مطار بن غوريون في تل أبيب، وهي عبارة عن تحيّة احتفالية للطائرات أو شركات الطيران التي تهبط لأول مرة في مطار ما.

والطائرة المستخدمة في الرحلة الافتتاحية من طراز بوينغ 777 التي تضم الأجنحة الخاصة الوحيدة المغلقة بالكامل من الدرجة الأولى في العالم، والتي تحتوي على نوافذ افتراضية.

وكان مسؤولون تنفيذيون في طيران الإمارات، ووسائل إعلام إسرائيلية على متن الطائرة التي غادرت دبي.

كما كان على متنها سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، بحسب ما أورده موقع i24 الإسرائيلي.

وكتب الخاجة على تويتر “أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقًا جديدة من الفرص لشعبنا، ويعزز العلاقات بين البلدين. شكرًا لك طيران الإمارات على قيادتها لهذه الطريق، ومبروك على نجاحك”.

وأواخر الشهر الماضي، وقّعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تستهدف زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في سبتمبر/أيلول 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات