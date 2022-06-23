استقُبلت بتحية مائية فور وصولها.. أول طائرة للخطوط الإماراتية تهبط في تل أبيب (فيديو)

حطّت طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات” المملوكة لحكومة دبي، الخميس، في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، إيذانا بتدشين رحلات يومية بين المدينتين.

هبوط أول طائرة للخطوط الإماراتية بتل أبيب في إطار تدشين خط #دبي – تل أبيب pic.twitter.com/YH1Zb2oL0B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2022

ونشرت طيران الإمارات تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر كتبت عليها “هبطت. وصلنا رسميًا إلى وجهتنا الجديدة، تل أبيب”.

Touchdown. We've officially landed in our newest destination, Tel Aviv. pic.twitter.com/2ZgEnJVdVV — Emirates Airline (@emirates) June 23, 2022

واستُقبلت الرحلة رقم EK931 التي تقل 335 راكبًا، بتحية مائية لدى هبوطها على مدرج مطار بن غوريون في تل أبيب، وهي عبارة عن تحيّة احتفالية للطائرات أو شركات الطيران التي تهبط لأول مرة في مطار ما.

والطائرة المستخدمة في الرحلة الافتتاحية من طراز بوينغ 777 التي تضم الأجنحة الخاصة الوحيدة المغلقة بالكامل من الدرجة الأولى في العالم، والتي تحتوي على نوافذ افتراضية.

توسيع آفاق السلام مع توسيع نطاق الرحلات بين اسرائيل والامارات🇮🇱🇦🇪✈️ مع انطلاق أولى الرحلات الاماراتية من دبي إلى تل أبيب..وأعرب السفير الإماراتي في إسرائيل محمد الخاجة عن سعادته بهذه الخطوة الهامة موجها شكره لطيران الإمارات راعي الفكرة والمبادرة المتميزة pic.twitter.com/3kqFmhKPgX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 23, 2022

وكان مسؤولون تنفيذيون في طيران الإمارات، ووسائل إعلام إسرائيلية على متن الطائرة التي غادرت دبي.

كما كان على متنها سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة، بحسب ما أورده موقع i24 الإسرائيلي.

نحن حالياً على متن رحلة طيران الإمارات @emirates الافتتاحية من #دبي إلى #تل_أبيب.

أتمنى أن يفتح هذا المسار الجوي الجديد طريقاً جديداً من الفرص لشعبنا، ويعزز الروابط بين البلدين.

شكراً لكم @emirates على هذه الخطوة، ومبروك عليكم هذا النجاح. pic.twitter.com/o7OZQ5R4ry — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) June 23, 2022

وكتب الخاجة على تويتر “أتمنى أن يفتح هذا الخط الجوي الجديد طريقًا جديدة من الفرص لشعبنا، ويعزز العلاقات بين البلدين. شكرًا لك طيران الإمارات على قيادتها لهذه الطريق، ومبروك على نجاحك”.

وأواخر الشهر الماضي، وقّعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، تستهدف زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في سبتمبر/أيلول 2020.