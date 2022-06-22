سياسة|الكويت

ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة (فيديو)

22/6/2022

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة، مؤكدًا أنه لا تعديل ولا تعطيل للدستور.

وقال ولي العهد الكويتي في كلمة تلفزيونية إن مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات سوف يصدر في الأشهر القادمة.

وأضاف أن “الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول”، داعيًا المواطنين “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة”.

وأشار ولي العهد إلى الخلافات السياسية التي دعت إلى اتخاذ القرار، موضحًا أن “المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات على حساب استقرار الوطن وتقدمه”.

وأرجع ولي العهد ذلك إلى تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح، على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية