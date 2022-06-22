ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة (فيديو)

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة، مؤكدًا أنه لا تعديل ولا تعطيل للدستور.

سمو ولي العهد: سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة إن شاء الله بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2022

وقال ولي العهد الكويتي في كلمة تلفزيونية إن مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات سوف يصدر في الأشهر القادمة.





وأضاف أن “الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول”، داعيًا المواطنين “عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة”.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته والاحتكام إلى الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للاجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونيةhttps://t.co/qLZEEVpui0 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2022

وأشار ولي العهد إلى الخلافات السياسية التي دعت إلى اتخاذ القرار، موضحًا أن “المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات على حساب استقرار الوطن وتقدمه”.





وأرجع ولي العهد ذلك إلى تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح، على حد وصفه.

سمو ولي العهد: هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2022

سمو ولي العهد: نناشدكم أبناء وطننا العزيز أن لا تضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات اخرى ثقيلة الوقع والحدث #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2022

سمو ولي العهد: المرحلة القادمة تتطلب منكم حسن اختيار من يمثلكم التمثيل الصحيح الذي يعكس تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ رغباتكم ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه بل هي وطن الجميع واحة أمن وأمان — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2022

سمو ولي العهد: لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة بإذن الله لصالح الوطن والمواطنين#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 22, 2022