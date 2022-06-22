ولي العهد السعودي يصل تركيا ويلتقي أردوغان (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تستهدف تحسين للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان، الأسبوع الماضي، إنه سيبحث مع ولي العهد السعودي الوصول بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات متميزة للغاية خلال المحادثات في أنقرة.

وأكد الرئيس التركي عقب زيارته إلى السعودية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات.

وزار الرئيس التركي السعودية في محاولة لطي صفحة الخلاف واستعادة الدفء في علاقات البلدين.

والتقى أردوغان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معهما “فرص تطوير العلاقات السعودية التركية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي مساعي أردوغان لطي صفحة الخلاف مع السعودية ضمن إطار جهود إقليمية واسعة دشنها في الفترة الأخيرة لتحسين علاقة بلاده مع عدد من الدول في المنطقة، على رأسها مصر والإمارات وإسرائيل.