أقرّه الكونغرس بالإجماع.. واشنطن تبدأ حظر استيراد منتجات الإيغور القسرية من الصين

أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ قانون حظر الواردات المنتجة عن طريق العمل القسري في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) المتمتع بحكم ذاتي في الصين.

وبعد 6 أشهر من إقراره بالإجماع في الكونغرس، دخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ، الثلاثاء، ويمنع القانون استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنّعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء، أنه اعتبارًا من اليوم، ستبدأ إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتطبيق قانون منع استيراد المنتجات التي ينتجها الإيغور عن طريق العمل القسري في إقليم شينجيانغ.

The PRC uses forced labor to repress Uyghurs and others. Today, the Uyghur Forced Labor Prevention Act goes into effect, which takes new steps to stop the importation of goods into the U.S. from Xinjiang made with forced labor. https://t.co/2OhnFjczd0

