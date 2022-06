لماذا يطبّق الطيارون الروس بأوكرانيا تكتيكا قديما استخدمته إسرائيل في حرب 73؟

تتبنى الطائرات الروسية تكتيكًا قديمًا وغير معتاد لإطلاق الصواريخ غير الموجهة كانت إسرائيل قد استخدمته في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 للابتعاد عن أنظمة الصواريخ المصرية والسورية (أرض- جو) وفق تحليل لمجلة (الإيكونوميست) البريطانية.

فبدلًا من إطلاقها على الهدف مباشرة بزاوية هبوط، يميل الطيارون إلى التحليق على ارتفاع منخفض ثم التسلق وإطلاق مجموعة كاملة من الصواريخ بشكل حاد إلى الأعلى، ثم الانحراف بالطائرة بعيدًا. وهذا النهج المعروف باسم “الارتقاء” أو”القذف” له بعض المزايا، لكنه يشير إلى نقص الأسلحة الحديثة على كلا الجانبين، وغالبًا ما تأتي هذه التقنية على حساب الدقة.

وطُور هذا الأسلوب في الأصل من قِبل القوات المسلحة الأمريكية في الأربعينيات لإطلاق قنبلة ذرية دون الاضطرار إلى التحليق مباشرة فوق هدفها، حيث تقوم الطائرة بتحليق شديد الانحدار قبل إطلاق قنبلة على مسار تصاعدي، ثم تنسحب الطائرة بشكل حاد بينما تستمر القنبلة في السقوط محققة أقصى مدى دون أن تصيب الطائرة أثناء الانفجار.

Why are pilots in Ukraine firing rockets so clumsily?https://t.co/qNomVF2176

— Ricar CN (@racneves) June 21, 2022