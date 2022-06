نحو ألف قتيل.. زلزال عنيف يضرب أفغانستان وحصيلة الضحايا في ارتفاع (فيديو)

قُتل نحو ألف شخص وأصيب أكثر من 600 آخرين صباح اليوم في زلزال بلغت شدته 6.1 درجة، ضرب شمالي أفغانستان، وتم الإبلاغ عن وفيات أيضًا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تحصي فيه السلطات عدد الضحايا.

وذكرت وكالة أنباء (باختر) الأفغانية أن عدد قتلى الزلزال قفز إلى 920 شخصًا فيما أصيب 610 آخرون، حسبما أعلن وكيل وزارة الدولة لمكافحة الكوارث الطبيعية المولوي شرف الدين مسلم.

The death toll is expected to increase as an investigation in affected areas is still ongoing.

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، مشيرًا إلى الإبلاغ عن وفيات أيضًا في إقليمي ننكرهار وخوست في وقت تتحقق فيه السلطات من سقوط المزيد من الضحايا.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي هزّ مناطق في أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقع على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترًا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزّة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبًا.

#BREAKING: At least 255 people have been killed and 155 others injured in an earthquake in Barmala, Ziruk, Naka and Gayan districts of Paktika province on Tuesday night.

Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency help. pic.twitter.com/YlByfyArtG

— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) June 22, 2022