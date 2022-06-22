نحو ألف قتيل.. زلزال عنيف يضرب أفغانستان وحصيلة الضحايا في ارتفاع (فيديو)

قُتل نحو ألف شخص وأصيب أكثر من 600 آخرين صباح اليوم في زلزال بلغت شدته 6.1 درجة، ضرب شمالي أفغانستان، وتم الإبلاغ عن وفيات أيضًا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تحصي فيه السلطات عدد الضحايا.

#عاجل

المولوي شرف الدين مسلم، وكيل وزارة الدولة لمكافحة الكوارث الطبيعية:

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية في أفغانستان إلى ٩٢٠ قتيل و٦١٠ جريح. — وكالة أنباء باختر (@Bakhtarna_ar) June 22, 2022

وذكرت وكالة أنباء (باختر) الأفغانية أن عدد قتلى الزلزال قفز إلى 920 شخصًا فيما أصيب 610 آخرون، حسبما أعلن وكيل وزارة الدولة لمكافحة الكوارث الطبيعية المولوي شرف الدين مسلم.

The death toll is expected to increase as an investigation in affected areas is still ongoing. — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) June 22, 2022

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، مشيرًا إلى الإبلاغ عن وفيات أيضًا في إقليمي ننكرهار وخوست في وقت تتحقق فيه السلطات من سقوط المزيد من الضحايا.

قال مسؤولون محليون في ولاية بكتيكا، إن 255 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 155 في الزلزال الذي وقع البارحة في ولاية بكتيكا.

وطلب المسؤولون المحليون الدعم الفوري من الحكومة المركزية لإسعاف الضحايا وإخراجهم من تحت الأنقاض.

pic.twitter.com/4IAEgS2RvE — وكالة أنباء باختر (@Bakhtarna_ar) June 22, 2022

هزّات “قوية وطويلة”

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي هزّ مناطق في أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقع على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترًا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزّة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبًا.

#BREAKING: At least 255 people have been killed and 155 others injured in an earthquake in Barmala, Ziruk, Naka and Gayan districts of Paktika province on Tuesday night.

Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency help. pic.twitter.com/YlByfyArtG — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) June 22, 2022

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل وفي العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي ومستخدمون على تويتر.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول “هزات قوية وطويلة”، كما قال شاهد آخر من بيشاور في شمال غربي باكستان “كانت قوية”.