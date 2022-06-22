سياسة|أفغانستان

نحو ألف قتيل.. زلزال عنيف يضرب أفغانستان وحصيلة الضحايا في ارتفاع (فيديو)

22/6/2022-|آخر تحديث: 22/6/202212:54 PM (مكة المكرمة)

قُتل نحو ألف شخص وأصيب أكثر من 600 آخرين صباح اليوم في زلزال بلغت شدته 6.1 درجة، ضرب شمالي أفغانستان، وتم الإبلاغ عن وفيات أيضًا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تحصي فيه السلطات عدد الضحايا.

وذكرت وكالة أنباء (باختر) الأفغانية أن عدد قتلى الزلزال قفز إلى 920 شخصًا فيما أصيب 610 آخرون، حسبما أعلن وكيل وزارة الدولة لمكافحة الكوارث الطبيعية المولوي شرف الدين مسلم.

وفي وقت سابق، كشف رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، مشيرًا إلى الإبلاغ عن وفيات أيضًا في إقليمي ننكرهار وخوست في وقت تتحقق فيه السلطات من سقوط المزيد من الضحايا.

هزّات “قوية وطويلة”

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي هزّ مناطق في أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقع على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترًا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزّة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبًا.

 

 

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل وفي العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي ومستخدمون على تويتر.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول “هزات قوية وطويلة”، كما قال شاهد آخر من بيشاور في شمال غربي باكستان “كانت قوية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات