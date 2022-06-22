بطول 45 كيلو مترا .. إسرائيل تبدأ بناء جدار أمني على خط التماس شمالي الضفة المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله من أجل استكمال بناء جدار فصل عنصري في المكان.

وشرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بناء جدار أسمنتي بطول 45 كيلو مترا، وبارتفاع 9 أمتار، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب “بدأت إدارة الحدود والتماس في وزارة الدفاع والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، في بناء جدار أمني بطول 45 كيلومترًا على خط التماس، شمال الضفة الغربية”.

وأوضحت “أنها ستبني جدارًا خرسانيًا ضخمًا، يصل ارتفاعه نحو 9 أمتار، ويتضمن “إجراءات حماية وتدابير تكنولوجية أخرى” مشيرة إلى أن الجدار الجديد سيحل محل سياج تم بناؤه قبل نحو 20 سنة.

ونقل البيان عن رئيس مديرية الحدود بوزارة الدفاع الإسرائيلية قوله “العمل سيستمر نحو عام، أي جزء مغلق من الجدار سيمنع بإحكام الدخول إلى إسرائيل، في نفس الوقت، نواصل إغلاق الثغرات على طول خط التماس”.

جدار الفصل العنصري

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت قبل 20 عاما في يونيو/حزيران عام 2002- في بناء جدار على أراضي الضفة الغربية (أغلبه أسمنتي وبعضه يتكون من سياج وأسلاك شائكة) في خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وفي تقارير سابقة، قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة إن طول الجدار يبلغ 712 كيلومترا ويقع 85% منه داخل أراضي الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر (حدود عام 1967).