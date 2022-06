خطوة غير مسبوقة منذ عقود.. أعضاء في الكونغرس يقترحون قانونا يقيّد حيازة الأسلحة

عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء اقتراح قانون يهدف إلى الحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية.

يأتي هذا في خطوة غير مسبوقة منذ عقود في بلد يشهد انقسامات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.

وفي تغريدة على تويتر كتب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن “هذا أهم تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ حوالي 30 عامًا”، وأضاف أن هذا النص “سينقذ آلاف الأرواح”.

Here it is, folks – the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.

This bill is going to save thousands of lives.

1/ We just released the text. Let me tell you what it does:

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 21, 2022