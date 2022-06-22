سياسة|الولايات المتحدة

خطوة غير مسبوقة منذ عقود.. أعضاء في الكونغرس يقترحون قانونا يقيّد حيازة الأسلحة

بنادق من طراز AR-15 معروضة للبيع في متجر أسلحة نارية في أوشنسايد كاليفورنيا (رويترز)
22/6/2022-|آخر تحديث: 22/6/202203:37 PM (مكة المكرمة)

عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء اقتراح قانون يهدف إلى الحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية.

يأتي هذا في خطوة غير مسبوقة منذ عقود في بلد يشهد انقسامات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.

وفي تغريدة على تويتر كتب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن “هذا أهم تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ حوالي 30 عامًا”، وأضاف أن هذا النص “سينقذ آلاف الأرواح”.

ووصف زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر النصّ بأنه “تقدم كبير”.

وأضاف أن النص “المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا، على الرغم من أنه ليس ما كنا نريده بتاتا إلا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية”.

وقال الجمهوري جون كورنين الذي عمل مع كريس مورفي حول اقتراح القانون، إن النص يهدف إلى جعل هجمات مثل هجوم يوفالدي “أقل احتمالا للحدوث مع حماية التعديل الثاني” من الدستور الذي يسمح بحيازة أسلحة نارية.

وتابع “أنا فخور بأن هذا القانون المقترح حول الصحة النفسية والعقلية والأمن في المدارس لا يفرض قيودًا جديدة على كل من يملك سلاحًا ناريًا ويلتزم بالقانون”.

أقل بكثير

وفي رد فعل فوري أكد لوبي الأسلحة معارضته للنص، معتبرًا أنه قد يستخدم “لتقييد عمليات شراء الأسلحة المشروعة”، وقال في بيان إن مشروع القانون “يترك مجالًا كبيرًا للمسؤولين ويتضمن أيضًا أحكامًا غير محددة وعامة للغاية تشكل دعوة للتدخل في حرياتنا الدستورية”.

وتبقى الإجراءات المقترحة أقل بكثير مما أراده الرئيس جو بايدن في هذا المجال مثل حظر البنادق الهجومية.

ويوفر اقتراح القانون دعمًا للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرًا الأسلحة النارية التي بحوزته.

كذلك يفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

أسلحة معروضة في متجر أسلحة بالولايات المتحدة (الجارديان)

وأظهر جو بايدن دعمه علنًا للناشطين ضد العنف بالأسلحة النارية من خلال نشر الإجراءات التي يريد أن يتم إقرارها ولكنها غائبة عن الاتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ ومنها حظر البنادق الهجومية ومخازن الرصاص العالية السعة والتحقق من سوابق محتملة لكل من يرغب باقتناء سلاح وليس فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وإلزام الأفراد بتخزين أسلحتهم في أماكن آمنة لا يمكن الوصول اليها.

من جانبها اعتبرت منظمة Moms Demand Action التي تناضل من أجل تنظيم أكثر صرامة لبيع الأسلحة، الاتفاق “خطوة عملاقة بالنسبة لتحركنا” ووعدت بالقيام بكل ما يلزم “حتى يتم إقراره”.

يأتي اقتراح الكونغرس ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو/ أيار فضلًا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص من ذوي البشرة السمراء في سوبر ماركت في منتصف مايو/أيار أيضًا.

المصدر : الفرنسية