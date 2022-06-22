خطوة غير مسبوقة منذ عقود.. أعضاء في الكونغرس يقترحون قانونا يقيّد حيازة الأسلحة

عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء اقتراح قانون يهدف إلى الحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية.

يأتي هذا في خطوة غير مسبوقة منذ عقود في بلد يشهد انقسامات كبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.

وفي تغريدة على تويتر كتب السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن “هذا أهم تشريع ضد عنف الأسلحة النارية منذ حوالي 30 عامًا”، وأضاف أن هذا النص “سينقذ آلاف الأرواح”.

Here it is, folks – the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years. This bill is going to save thousands of lives. 1/ We just released the text. Let me tell you what it does: — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 21, 2022

ووصف زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر النصّ بأنه “تقدم كبير”.

وأضاف أن النص “المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا، على الرغم من أنه ليس ما كنا نريده بتاتا إلا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية”.

This bipartisan gun-safety legislation is progress and will save lives. While it's not everything we want, it's urgently-needed. I'll put this life-saving bill up for a vote—with an initial procedural vote as soon as tonight and then move to final passage as quickly as possible. pic.twitter.com/iOuSCnRmVf — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 21, 2022

وقال الجمهوري جون كورنين الذي عمل مع كريس مورفي حول اقتراح القانون، إن النص يهدف إلى جعل هجمات مثل هجوم يوفالدي “أقل احتمالا للحدوث مع حماية التعديل الثاني” من الدستور الذي يسمح بحيازة أسلحة نارية.

وتابع “أنا فخور بأن هذا القانون المقترح حول الصحة النفسية والعقلية والأمن في المدارس لا يفرض قيودًا جديدة على كل من يملك سلاحًا ناريًا ويلتزم بالقانون”.

أقل بكثير

وفي رد فعل فوري أكد لوبي الأسلحة معارضته للنص، معتبرًا أنه قد يستخدم “لتقييد عمليات شراء الأسلحة المشروعة”، وقال في بيان إن مشروع القانون “يترك مجالًا كبيرًا للمسؤولين ويتضمن أيضًا أحكامًا غير محددة وعامة للغاية تشكل دعوة للتدخل في حرياتنا الدستورية”.

وتبقى الإجراءات المقترحة أقل بكثير مما أراده الرئيس جو بايدن في هذا المجال مثل حظر البنادق الهجومية.

ويوفر اقتراح القانون دعمًا للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة والتي تتيح للسلطات أن تنزع من كل شخص تعتبره خطرًا الأسلحة النارية التي بحوزته.

كذلك يفرض النص إلزامية التحقق من السجلين الجنائي والنفسي لكل شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب بشراء سلاح ناري وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.

وأظهر جو بايدن دعمه علنًا للناشطين ضد العنف بالأسلحة النارية من خلال نشر الإجراءات التي يريد أن يتم إقرارها ولكنها غائبة عن الاتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ ومنها حظر البنادق الهجومية ومخازن الرصاص العالية السعة والتحقق من سوابق محتملة لكل من يرغب باقتناء سلاح وليس فقط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وإلزام الأفراد بتخزين أسلحتهم في أماكن آمنة لا يمكن الوصول اليها.

من جانبها اعتبرت منظمة Moms Demand Action التي تناضل من أجل تنظيم أكثر صرامة لبيع الأسلحة، الاتفاق “خطوة عملاقة بالنسبة لتحركنا” ووعدت بالقيام بكل ما يلزم “حتى يتم إقراره”.

The Bipartisan Safer Communities Act is a giant step forward for our movement and we’re going to fight like hell until it’s passed into law. Demand your senators vote on the right side of history: Text BOLD to 644-33 to call them now. https://t.co/2XIrzowcJf — Moms Demand Action (@MomsDemand) June 21, 2022

يأتي اقتراح الكونغرس ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 19 طفلا قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو/ أيار فضلًا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص من ذوي البشرة السمراء في سوبر ماركت في منتصف مايو/أيار أيضًا.