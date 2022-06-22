“حوار شامل على مرحلتين”.. الجبهة الثورية تكشف تفاصيل مقترحها لحل الأزمة السودانية (فيديو)

قال أسامة سعيد -الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في السودان- إن الجبهة تقدمت بمقترح للآلية الثلاثية المكونة من (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد) لتكوين لجنة إسناد من دول الجوار لمساعدتها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بمشاركة دولة جنوب السودان.

وأضاف سعيد لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن الجبهة قدّمت ملاحظاتها على مسودة القواعد الإجرائية للحوار التي تقدمت بها “الآلية الثلاثية”، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة هو “الحوار الشامل” بين جميع الأطراف.

وأوضح سعيد أن “الجبهة الثورية” ترفض مشاركة القوى الداعمة للمكون العسكري في المرحلة الأولى من الحوار.

وتابع “نرفض إشراك القوى غير الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير في المرحلة الأولى”، مشددًا على أن الجبهة تتمسك بإجراء الحوار على مرحلتين.

يُشار إلى أن “الجبهة الثورية” كانت قد طالبت في الجلسة الافتتاحية بتعليق عملية الحوار المباشر بعد غياب “الحرية والتغيير” ومشاركة قوى تحالفت مع النظام السابق وتؤيد المكون العسكري.

وأشار سعيد إلى أن الجبهة الثورية ترى ضرورة الاتفاق على صلاحيات اللجنة الوطنية للحوار ومعايير اختيار الشخصيات التي يُتوافق على مشاركتها في اللجنة.





وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 يونيو، أعلنت “الآلية الثلاثية” في السودان تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.

والخميس الماضي، بحثت “الآلية الثلاثية” مع المكون العسكري في السلطة السودانية، دفع عملية الحوار السياسي لإخراج البلاد من أزمتها، عقب أيام من إعلان تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية.

ونقل بيان مجلس السيادة عن رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، قوله “إن الاجتماع ناقش دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من أزمته الحالية”. وأضاف أن “اللجنة العسكرية للحوار أكدت ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار”.

لا عودة للشراكة مع العسكر

بدوره، قال شهاب إبراهيم الناطق باسم “المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير” إنه لا عودة للشراكة مع المكون العسكري، مشددًا على أن السلطة القادمة يجب أن تكون مدنية بالكامل.

وأضاف لبرنامج المسائية أن “متطلبات تهيئة المناخ الديمقراطي لم يتم الإيفاء بها، في إشارة إلى وجود معتقلين سياسيين بالسجون”.

وأكد شهاب ضرورة الشراكة مع كافة قوى الثورة لتطوير وسائل العمل المقاوم لإنهاء ما سمّاه “الانقلاب”.





يأتي ذلك بينما تواصلت في العاصمة السودانية المظاهرات الرافضة للحكم العسكري إذ خرجت، الثلاثاء، مظاهرات في الخرطوم.

وردد المشاركون فيها شعارات تطالب بالحكم المدني والعودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين والقصاص من قتلة الثوار، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابًا عسكريًّا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.