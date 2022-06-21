حملة مداهمات واعتقالات.. إصابة فلسطينييْن في الضفة وآليات الاحتلال تتوغل شمالي غزة (فيديو)

أُصيب فلسطينيان بجروح اليوم الثلاثاء، خلال حملة مداهمة واعتقال قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أكثر من 10 آليات عسكرية توغلت شمال شرق بلدة بيت لاهيا وقامت بأعمال تجريف وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، واعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

إصابات بالرصاص الحي

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيَّيْن أُصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية بمحافظة جنين أحدهما أُصيب في الخاصرة، والآخر في القدم.

#شاهد .. لحظة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/fkdYetqGIu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 21, 2022

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية، واعتقل مواطنَين فاندلعت إثر ذلك مواجهات مع عشرات من الفلسطينيين.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الاحتلال شنّ حملة اعتقالات في محافظات جنين ونابلس (شمال) ورام الله (وسط)، وبيت لحم (جنوب).

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى pic.twitter.com/t16cokVuky — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 21, 2022

اعتقال أطفال

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بعد مداهمتها عدة بلدات وقرى، وفي بيت لحم اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة تقوع شرق المدينة، بينهم 3 أطفال.

وفي الخليل، اعتقلت سلطات الاحتلال، فلسطينيَّيْن بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا، كما اعتقلت اثنين آخرين أحدهما من قرية كرمة جنوبا وآخر من مسافر يطا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

#صور آثار الخراب الذي نفذه الاحتلال في منزل المعتقل عمر ذياب العمور ببلدة تقوع شرق بيت لحم pic.twitter.com/xHW4mYXxbM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 21, 2022

أما في جنين، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الأسيرين المحررين أمجد الدامون، ومحمد عمر أبو جابر من بلدة قباطية، والأسير المحرر هيثم فايق غوادره من قرية بئر الباشا، واعتقلت كذلك الأسير المحرر منير إبراهيم فقهاء (28 عامًا) من طوباس، ومواطنا آخر من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت منازل عدة وقامت بتخريب الممتلكات فيها واعتقلت شابين شقيقين ثم أفرجت عنهما في وقت لاحق.