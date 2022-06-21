محكمة سويسرية تحكم بطرد إمام ليبي

أدانت محكمة في مدينة بيال السويسرية، الثلاثاء، داعية إسلاميًّا بتهمة “الاحتيال والتحريض على الكراهية والعنصرية”، وأمرت بطرده من البلاد.

وقال موقع (سويس إنفو) إن المحكمة أصدرت حكمها على أبو رمضان، وهو مواطن ليبي، بالسجن 14 شهرًا مع إيقاف التنفيذ والطرد من سويسرا لمدة 6 سنوات.

وأفادت المحكمة بأن الداعية تلقّى بشكل غير قانوني مساعدة اجتماعية تصل إلى ما يقرب من 45 ألف فرنك سويسري (ما يزيد على 46 ألف دولار) في وقت كان يحصل على أموال من خلال تنظيم رحلات حج.

وواجه أبو رمضان تهمة “كراهية الأديان الأخرى”، وذلك خلال خطبة في مسجد بيال، وبحسب لائحة الاتهام “دعا أبو رمضان في 7 يوليو/تموز 2017 في مسجد الرحمن في بيال إلى كراهية الناس بسبب دينهم أو عرقهم، واستهدف اليهود والمسيحيين والهندوس والروس والشيعة”.

ونفى الداعية أبو رمضان التهم الموجهة إليه مؤكدًا أن خطبه أسيءَ تفسيرها، وقال الموقع إن المدعين العامّين استغرقوا ما يقرب من 4 سنوات لإنهاء تحقيقهم الأولي، بما في ذلك ترجمة خطبه من العربية.

وأكد أبو رمضان خلال تصريحات صحفية سابقة أن ترجمة الخطب خاطئة، وأوضح أنه سيرفع دعوى قضائية على المترجم.