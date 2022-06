واشنطن بوست: فوكس نيوز تدفع 15 مليون دولار لمذيعة سابقة اشتكت تفاوت الأجور بين الجنسين

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن موافقة قناة “فوكس نيوز” على تسوية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لمذيعة سابقة اشتكت من التفاوت في الأجور بين الجنسين في القناة.

وأوضحت الصحيفة أن المذيعة ميليسا فرانسيس (49 عامًا)، والتي عملت في برامج على الهواء في الشبكة منذ 2012 وحتى 2020، حصلت على هذا المبلغ بعد أن رفعت الشكوى إلى مكتب وزارة العمل في ولاية نيويورك متهمة الشركة الإعلامية بدفع أجر لها أقل من زملائها الذكور.

وأشارت إلى أن مثل هذه التسوية، التي لم يبلغ عنها من قبل “أمر ليس معتادا في شبكات الأخبار التلفزيونية، وتؤكد المخاوف المستمرة من أن وضع المرأة ليس مثل الرجال في هذه الصناعة”.

وقدمت ميليسا شكواها إلى وزارة العمل بولاية نيويورك قبل وقت قصير من فصلها، إذ ادعت أن القناة فوكس نيوز انتقمت منها بسبب حديثها عن وجود تفاوت في الأجور في الشبكة الإخبارية.

Big scoop by @sarahellison: "Fox News agreed to a roughly $15 million settlement with a female former host," Melissa Francis, "who complained about gender-based pay disparities at the cable news network, according to documents reviewed by @WashingtonPost." https://t.co/xth6Vk7KaQ

