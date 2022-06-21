رسائل مسربة تكشف “شبكة” مرتبطة ببوتين تمتلك أصولا قيمتها 4.5 مليارات دولار

كشفت رسائل إلكترونية مسربة أن قصورًا ويخوتًا وأصولًا أخرى يمتلكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال وكلاء له وأوليغارك (وتعني أغنى أغنياء روسيا ورجال أعمال تربّحوا من فترة الاتحاد السوفيتي) يشكلون شبكة غير رسمية تمتلك أصولًا تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وتشير الرسائل إلى أن مجموعة من منازل العطلات والأصول الأخرى التي يقال إن الرئيس الروسي يستخدمها، والتي وفقًا للسجلات المتاحة تنتمي لأفراد وشركات وجمعيات خيرية منفصلة، مرتبطة من خلال اسم مجال بريد إلكتروني مشترك وهو (LLCInvest.ru).

وتوضح لقطة من عمليات تبادل البريد الإلكتروني المسربة من سبتمبر/أيلول الماضي أن المديرين والمسؤولين المرتبطين ببعض الكيانات المنفصلة التي تحتفظ بهذه الأصول وتديرها قد ناقشوا مشكلات العمل اليومية كما لو كانت جزءًا من مؤسسة واحدة.

وقال خبير في مكافحة الفساد في روسيا للغارديان -طلب عدم ذكر اسمه نظرًا للوضع السياسي في موسكو- إن النتائج أثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك مستوى من “الإدارة المشتركة”.

ورجحوا أن تكون (LLCInvest) تعاونية أو جمعية يمكن لأعضائها تبادل المزايا والممتلكات.

وعلى مدار يقرب من 20 عامًا، اتُّهم بوتين بتكديس ثروة هائلة سرًّا من خلال وكلاء، ويعزز تلك الاتهامات سلسلة من التسريبات -مثل أوراق باندورا- حول ثروات أقرب الناس إليه.

وقبل 10 سنوات، ادعى رجل الأعمال سيرغي كولسنيكوف أنه كان وراء مخطط سمح لمجموعة من كبار القلة الحاكمة في روسيا بتجميع مليارات الروبلات في نوع من “الصناديق الاستثمارية” لصالح بوتين الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، ولكن رفُضت هذه المزاعم وفر كوليسنيكوف من روسيا.

والشهر الماضي، قارنت حكومة المملكة المتحدة “أسلوب حياة بوتين الفخم” بالسجلات الروسية الرسمية التي ذكرت ما يملكه من “أصول متواضعة” منها شقة صغيرة في سان بطرسبرغ وسيارتان من الخمسينيات ومقطورة ومرآب صغير.

وبعد تحقيق استمر عامًا، حدد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) والموقع الإخباري باللغة الروسية (Meduza) 86 شركة ومنظمة غير ربحية يبدو أن ممثليها يستخدمون اسم المجال LLCinvest المشترك، غالبًا جنبًا إلى جنب مع حسابات البريد الإلكتروني للشركات.

ورُفضت مزاعم وجود ثروة رئاسية سرية، ولم يتم تحديد سلسلة ملكية تؤدي إلى بوتين، وقال متحدث باسم الكرملين “رئيس الاتحاد الروسي ليس مرتبطًا أو تابعًا لتلك المنظمات بأي حال من الأحوال”.

ووفقًا لـ (OCCRP) و(Meduza)، فإن الأصول المرتبطة بالمنظمات أو الهياكل المؤسسية التي تستخدم مجال البريد الإلكتروني LLCinvest.ru تشمل قصورًا ويخوتًا والعديد من أفدنة الكروم وغيرها، وجميعها مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس الروسي وأصدقاء طفولته.