سياسة|مصر

بعد ساعات من حادثة المنصورة.. شاب مصري يسقط من أعلى برج القاهرة والنيابة تتحرك

تحفظت السلطات على كاميرات المراقبة وأمرت باستدعاء العاملين وأفراد الأمن الإداري بالبرج (غيتي)
21/6/2022-|آخر تحديث: 21/6/202211:30 AM (مكة المكرمة)

بعد ساعات قليلة من حادثة المنصورة شمالي مصر، شهد برج القاهرة مساء أمس الاثنين واقعة مأساوية جديدة إثر سقوط شاب من أعلاه فيما أمرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق العاجل في الحادث.

ووفقا لبيان النيابة فقد “أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وقد انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق”.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، إن الشاب “م.ح” يعمل محاسبًا ومقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وشرحت المصادر، أن فريق البحث الجنائي لا يزال يفحص أسباب ودوافع الشاب للسقوط من أعلى البرج، ونُقلت جثته إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي تحفظت على كاميرات المراقبة وأمرت باستدعاء العاملين وأفراد الأمن الإداري بالبرج.

يأتي ذلك بعد ساعات من إقدام طالب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام الجامعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لعملية الذبح، وسط استنكار لعدم تدخّل المارة لمنع الجريمة. وأمر النائب العام المصري بتحقيق عاجل مع قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاج (#برج_القاهرة) في مصر عقب الإعلان عن الحادث، واستذكر العديد واقعة انتحار طالب شهدها برج القاهرة في عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل