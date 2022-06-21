بعد ساعات من حادثة المنصورة.. شاب مصري يسقط من أعلى برج القاهرة والنيابة تتحرك

بعد ساعات قليلة من حادثة المنصورة شمالي مصر، شهد برج القاهرة مساء أمس الاثنين واقعة مأساوية جديدة إثر سقوط شاب من أعلاه فيما أمرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق العاجل في الحادث.

ووفقا لبيان النيابة فقد “أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وقد انتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق”.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، إن الشاب “م.ح” يعمل محاسبًا ومقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وشرحت المصادر، أن فريق البحث الجنائي لا يزال يفحص أسباب ودوافع الشاب للسقوط من أعلى البرج، ونُقلت جثته إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي تحفظت على كاميرات المراقبة وأمرت باستدعاء العاملين وأفراد الأمن الإداري بالبرج.

يأتي ذلك بعد ساعات من إقدام طالب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام الجامعة.

حادثتين بشعين وخلال ساعات قليلة

الشاب #مصطفي_توكل

منذ ساعات

كان ينعي فتاة المنصورة #نيرة_أشرف

ومنذ ساعة فقط القى بنفسه وهو داخل سيارته من اعلي كوبرى بالمنصورة🥺

هو فى ايييه 😭

ياااااا الله ارحمنا وارفع عنا غضبك ومقتك😭 pic.twitter.com/oJKOteNQjt — 🎀🇪🇬şค๓ค✍️ן๏ยгภคlเรt🇱🇧✪⁦ (@Samalovers) June 21, 2022

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لعملية الذبح، وسط استنكار لعدم تدخّل المارة لمنع الجريمة. وأمر النائب العام المصري بتحقيق عاجل مع قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاج (#برج_القاهرة) في مصر عقب الإعلان عن الحادث، واستذكر العديد واقعة انتحار طالب شهدها برج القاهرة في عام 2019.

خنزير بيدبح واحدة فالشارع قدام الناس

عربية فيها شوية حنازير معاهم اسلحه ماشيين يهددوا الناس ويدسوهم

شاب بينط وينتحر من برج القاهره

كل دا في يوم واحد

#البلد_الوسخة #برج_القاهره #نيرة_أشرف pic.twitter.com/VMGKD3n7NG — Mohamd Almansi🇪🇬 (@MohamdAlmansi) June 20, 2022

مش منطق اللى بيحصل دا والله

بنت تقتل بدون وجه حق

شاب ينهى حياته من أعلى برج القاهرة

مش لاقى كلام غير حديث سيدنا النبى

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((لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم")) — Ⓔʂʅά๓༗. (@DYBALA_10_RM) June 20, 2022

"برج القاهره"

ايه اليوم الغريب ده ياجماعه

اللهم احفظنا وربنا يرحمه ويغفر له ويدخله جناته ويسامحه

كفايه الاخبار دي بقي علينا كده النهارده

ربنا يحفظكم ويحفظ اهلنا واخواتنا في مصر — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 20, 2022

وانت يا مصطفي

ماحال امك عليك الان😭😭

كان ينعي #نيرة_أشرف

وبعدها بساعات القي بنفسه وبسيارته من اعلي كوبرى الجامعة بال #المنصورة

رحمكم الله وغفر لكم وانزل علي قلب امكما الصبر والسلوان قلبي واجعني اويييي✋

😭 pic.twitter.com/IqQtCfmcUi — 🎀🇪🇬şค๓ค✍️ן๏ยгภคlเรt🇱🇧✪⁦ (@Samalovers) June 21, 2022

لابد مما ليس منه بُد حتى ينصلح حال المجتمع الذي هو على شفى الانهيار التام وجميعنا مسؤولون عما يحدث

الوضع غير قابل للإستمرار

غير قابل للإصلاح

التغيير بات مسألة أمن قومي

ما يحدث هو صرخات أو أجراس انذار قبل الطوفان العظيم #برج_القاهرة #البوعزيزي pic.twitter.com/Jlw7KEObdu — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) June 20, 2022