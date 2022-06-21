بالتزامن مع يوم الأب.. الزميل هشام عبد العزيز يبدأ عاما رابعا في السجن محروما من أبنائه (فيديو)

يبدأ الزميل الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز سنة رابعة في السجن، إذ إنه اعتقل لدى عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية في 20 يونيو/ حزيران 2019.

سنة أخرى يقضيها هشام الزوج والأب لثلاثة أبناء في السجن بعيدًا عن أسرته ودون أي أفق لإطلاق سراحه، رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، فضلا عن تدهور حالته الصحية.

وأصيب هشام بالمياه الزرقاء في عينه، وهو يعاني ارتفاعًا في ضغط العين يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح في الرؤية ويهدد بفقدانه لبصره كليًّا.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل هشام بعد 6 أشهر من حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم أعيد تدويره بالتهمة ذاتها في قضية جديدة، وتناشد أسرته السلطات سرعة الإفراج عنه الذي توقعته مع بدء أخبار العفو الرئاسي.

وطالبت شبكة الجزيرة مرات عدة بالإفراج عنه وعن ثلاثة آخرين من صحفييها هم بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ.

الصحفي هشام عبد العزيز يبدأ عامه الرابع في سجون #مصر pic.twitter.com/o127VSrD3P — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2022

من جانبه قال الصحفي محمد البطاوي الذي كان زميلًا لهشام عدة سنوات إن بدء هشام سنة رابعة في السجن هو أمر مؤسف ومسيء لأوضاع الصحفيين في مصر وللدولة المصرية خاصة في ظل الحديث عن حوار وطني وانفراج وأفق جديدين.

وأضاف “استمرار تجديد الحبس لهشام في مصر يطرح سؤالا: من المسؤول عن ذلك؟ فإذا كان قرارًا قضائيًّا فقد تجاوز هشام مدة الحبس الاحتياطي القانونية واحتجازه يخالف الأعراف القضائية، وإذا كان قرارًا أمنيًّا فهشام ليس خطرًا على الأمن، وإذا كان قرارًا سياسيًّا فهناك مصالحة بين مصر وقطر وحديث سياسي من أعلى سلطة في الدولة بشأن العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي”.

وتابع “نأمل أن ينتهي مسلسل الحبس الاحتياطي لهشام وزملائه، خاصة في ظل ما يمر به هشام من ظروف صحية صعبة تحتم خروجه فورًا”.

الزميل الصحفي #هشام_عبد_العزيز يتم ثلاثة أعوام من الحبس الاحتياطي في #مصر.. وتجدد المطالبات بإخلاء سبيله خصوصا مع تدهور حالته الصحية#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/LibvsrHieG — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) June 20, 2022

وتتواصل الدعوات للإفراج عن الزميل هشام عبد العزيز على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءلت زوجته سميرة الطاهر عبر تويتر “اليوم هشام يكمل 3 سنوات حبس احتياطي.. مش كفاية بقى؟”.

النهاردة #هشام_عبدالعزيز كمل ٣ سنوات حبس احتياطي .. مش كفاية بقي ؟#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/CfZxOIVPj4 — samira eltaher (@samira_eltaher) June 20, 2022

وغرّد شقيقه أيمن عبد العزيز “السنة الرابعة بمناسبة يوم الأب هشام له ثلاثة أبناء لم يروه منذ 3 سنوات ويفتقدون حضن أبيهم و يتساءلون لماذا يحدث هذا معه؟ إحباط شديد وخيبة أمل منك يا وطني، لم أكن يوما في أسوأ الكوابيس أتخيل أن يحدث لك هذا أخي”.

وتابع “هشام إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، مسالم بطبعه، صحفي وإعلامي مهني معتدل لا ينتمي لأية أحزاب سياسية ولا لجماعات أيديولوجية. محب للخير وللجميع، ويبكيه أقل ألم لأي كائن حي. لماذا تحدث له كل هذه المعاناة؟ هل لكونه صحفيًا؟”.

#هشام_عبدالعزيز إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معان

مسالم بطبعه.صحفي وإعلامي مهني معتدل لا ينتمي لأية أحزاب سياسية ولا لجماعات أيدولوچية.محب للخير للجميع ويبكيه أقل ألم لأي كائن حي

لماذا يحدث له كل هذه المعاناه

هل لكونه صحافي؟#الحرية_لهشام_عبدالعزيز#الحرية_للصحفي_هشام_عبدالعزيز — Ayman Abdelaziz (@aymanabdelazizg) June 20, 2022

ودوّن المحامي أحمد جمال “ثلاث سنوات ضاعت من عمر هشام في الحبس من دون ذنب، عائلة بأكملها منتظرة خروج هشام وعودة الحياة لهم من جديد، ثلاث سنوات لم تفارق الدموع عيون والدته ووالده، ولم يفارق الحزن قلبيهما، أشقاؤه هلكوا بدنيا وصحيا، هو وزوجته وأولاده محتاجون (بعضهم) لبعض، كفى لهذا الحد”.