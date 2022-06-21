سياسة|مصر

بالتزامن مع يوم الأب.. الزميل هشام عبد العزيز يبدأ عاما رابعا في السجن محروما من أبنائه (فيديو)

21/6/2022-|آخر تحديث: 21/6/202212:41 PM (مكة المكرمة)

يبدأ الزميل الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز سنة رابعة في السجن، إذ إنه اعتقل لدى عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية في 20 يونيو/ حزيران 2019.

سنة أخرى يقضيها هشام الزوج والأب لثلاثة أبناء في السجن بعيدًا عن أسرته ودون أي أفق لإطلاق سراحه، رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، فضلا عن تدهور حالته الصحية.

وأصيب هشام بالمياه الزرقاء في عينه، وهو يعاني ارتفاعًا في ضغط العين يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح في الرؤية ويهدد بفقدانه لبصره كليًّا.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل هشام بعد 6 أشهر من حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم أعيد تدويره بالتهمة ذاتها في قضية جديدة، وتناشد أسرته السلطات سرعة الإفراج عنه الذي توقعته مع بدء أخبار العفو الرئاسي.

وطالبت شبكة الجزيرة مرات عدة بالإفراج عنه وعن ثلاثة آخرين من صحفييها هم بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ.

من جانبه قال الصحفي محمد البطاوي الذي كان زميلًا لهشام عدة سنوات إن بدء هشام سنة رابعة في السجن هو أمر مؤسف ومسيء لأوضاع الصحفيين في مصر وللدولة المصرية خاصة في ظل الحديث عن حوار وطني وانفراج وأفق جديدين.

وأضاف “استمرار تجديد الحبس لهشام في مصر يطرح سؤالا: من المسؤول عن ذلك؟ فإذا كان قرارًا قضائيًّا فقد تجاوز هشام مدة الحبس الاحتياطي القانونية واحتجازه يخالف الأعراف القضائية، وإذا كان قرارًا أمنيًّا فهشام ليس خطرًا على الأمن، وإذا كان قرارًا سياسيًّا فهناك مصالحة بين مصر وقطر وحديث سياسي من أعلى سلطة في الدولة بشأن العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي”.

وتابع “نأمل أن ينتهي مسلسل الحبس الاحتياطي لهشام وزملائه، خاصة في ظل ما يمر به هشام من ظروف صحية صعبة تحتم خروجه فورًا”.

وتتواصل الدعوات للإفراج عن الزميل هشام عبد العزيز على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءلت زوجته سميرة الطاهر عبر تويتر “اليوم هشام يكمل 3 سنوات حبس احتياطي.. مش كفاية بقى؟”.

وغرّد شقيقه أيمن عبد العزيز “السنة الرابعة بمناسبة يوم الأب هشام له ثلاثة أبناء لم يروه منذ 3 سنوات ويفتقدون حضن أبيهم و يتساءلون لماذا يحدث هذا معه؟ إحباط شديد وخيبة أمل منك يا وطني، لم أكن يوما في أسوأ الكوابيس أتخيل أن يحدث لك هذا أخي”.

وتابع “هشام إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، مسالم بطبعه، صحفي وإعلامي مهني معتدل لا ينتمي لأية أحزاب سياسية ولا لجماعات أيديولوجية. محب للخير وللجميع، ويبكيه أقل ألم لأي كائن حي. لماذا تحدث له كل هذه المعاناة؟ هل لكونه صحفيًا؟”.

ودوّن المحامي أحمد جمال “ثلاث سنوات ضاعت من عمر هشام في الحبس من دون ذنب، عائلة بأكملها منتظرة خروج هشام وعودة الحياة لهم من جديد، ثلاث سنوات لم تفارق الدموع عيون والدته ووالده، ولم يفارق الحزن قلبيهما، أشقاؤه هلكوا بدنيا وصحيا، هو وزوجته وأولاده محتاجون (بعضهم) لبعض، كفى لهذا الحد”.

المصدر : الجزيرة مباشر