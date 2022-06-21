استعدادا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة سنويًّا قبل موسم الحج.

وقالت الرئاسة في بيان على موقعها الإلكتروني إنه تم “رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبًا”.

وأضافت “تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع”.

وكان يتم رفع أستار الكعبة المشرفة قديمًا، ويُستخدم اللون الأبيض للإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول أول وفد لحجاج بيت الله الحرام قبل أيام عبر ميناء جدة الإسلامي من السودان، وبرًّا من العراق.

أهلًا بالقادمين، وصلتم #بسلامٍ_آمنين 🇸🇦🚢 استقبلت #وزارة_الحج_والعمرة أول فوج قادم من السودان، عبر ميناء جدة الإسلامي، لأداء شعائر حجّ 1443هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/JxVM5AcNRM — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 16, 2022

وأعلنت الوزارة في أبريل/نيسان الماضي “رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها في زيادة ملحوظة بعدما أدى انتشار وباء كورونا قبل عامين إلى تقليص عدد الحجاج بشكل كبير”.

وحددت الوزارة ضوابط تتعلق بالعمر والحصول على التطعيمات اللازمة المضادة لفيروس كورونا وإجراء اختبارات للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

وبلغ عدد الحجاج عام 2019 نحو مليونين و500 ألف، لكن مع تفشي فيروس كورونا عام 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل رفع العدد في العام التالي إلى 60 ألفًا من الملقحين بالكامل جرى اختيارهم عبر القرعة.