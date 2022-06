إيكونوميست: أبي أحمد يعيد تشكيل أديس أبابا بتمويل إماراتي وصيني

على الرغم من الحرب الأهلية المستمرة في إثيوبيا، فإن رئيس الوزراء أبي أحمد قال إنه يسعى لإعادة تشكيل العاصمة أديس أبابا وتطويرها بتمويل خارجي إماراتي، وفقًا لتقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية.

وتصف الإيكونوميست منتزه (شيغر)، وهو أحدث الأماكن العامة وأكثرها تألقًا في أديس أبابا، باعتباره رؤية مثالية لمستقبل إثيوبيا، إذ تنطلق موسيقى البيانو اللطيفة في الهواء وتتمشى الحشود السعيدة ويلتقط المتزوجون حديثًا الصور بجانب بحيرة اصطناعية متلألئة، وعندما تغرب الشمس، يبدأ عرض مذهل لنوافير المياه وسط تصفيق حار.

وبحسب الإيكونوميست، فإن الحديقة الجديدة هي واحدة من مجموعة مذهلة من المشاريع الكبرى في طور الإعداد حاليًّا، إذ يجري بالفعل تحويل قصر مينليك الثاني -مؤسس العاصمة الإثيوبية في أواخر القرن التاسع عشر- المجاور لأحد أهم مراكز المعارض الجديدة في العاصمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، افتُتحت مكتبة عامة ضخمة بجوار متحف علمي ومدرج، بالإضافة إلى العديد من المتنزهات والمساحات الخضراء الآخذة في الإنبات.

كما تخضع البنية التحتية الحالية للمدينة لعملية تجديد أيضًا، ويجري إنشاء مكاتب حكومية ورش الشوارع العامة بالألوان وتزيينها بالزهور والجداريات.

وفي العام الماضي، تم تجديد (ساحة مسكل) -الساحة التاريخية المركزية- بتكلفة تزيد على 73 مليون دولار، وهو مبلغ مذهل في بلد في خضم حرب أهلية.

#Ethiopia’s capital, #AddisAbaba (which means New Flower) is a showcase for all Ethiopians. It is flowering not only into a choice tourist destination but also a city upon the hill for knowledge and inquiry and science and technology. We 💕Addis Ababa. https://t.co/coGJSRZP0O

— Fitsum Arega (@fitsumaregaa) June 16, 2022