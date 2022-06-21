إيران: اعتقال “عملاء للموساد” خططوا لاغتيال علماء نوويين

أعلن مسؤول قضائي إيراني، الثلاثاء، اعتقال أشخاص اتُّهموا بالعمالة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، قائلًا إنهم كانوا بصدد الإعداد لاغتيال علماء نوويين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مهدي شمس آبادي المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان، قوله إن اعتقال العملاء جرى عبر عملية استخباراتية معقدة تضمنت 8 أشهر من الرصد الدقيق للأهداف الأمنية.

وأضاف أن “القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبًا”.

نهج “الأخطبوط”

والأحد الماضي، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر إسرائيلية قولها إن حكومة تل أبيب بدأت فعليا في تعزيز نهج “الأخطبوط” لمواجهة طهران وتهديداتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل “تكثف حملتها لإحباط برامج إيران النووية والصاروخية والطائرات من دون طيار، من خلال سلسلة من العمليات السرية التي تستهدف مجموعة أوسع من الأهداف الرئيسية في إيران”.

وأضافت المصادر أن النهج الجديد ضد طهران “أحدث تطور لاستراتيجية أطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عقيدة الأخطبوط”.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة “تهدف إلى نقل معركة إسرائيل ضد إيران إلى الأراضي الإيرانية بعد سنوات من استهداف عملاء إيرانيين ووكلاء طهران خارج البلاد في أماكن مثل سوريا”.

وكان بينيت قد قال في 9 يونيو/حزيران الجاري، إن بلاده أصبحت تعتمد على عقيدة جديدة في تعاملها مع إيران.

وأضاف أن تل أبيب بدأت بتطبيق “مبدأ استهداف رأس الأخطبوط بدلا من الأذرع”.

إيران تتوعد

وتوعد الجيش الإيراني برد قوي على أدنى تهديد يستهدف أراضي بلاده.

وقال نائب قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي إن “أدنى تهديد من العدو سيواجَه بصفعة قوية من قواتنا التي ترصد كل تحركات الأعداء خارج حدود إيران”.

وفي الماضي، ركزت الهجمات الإسرائيلية على برنامج إيران النووي والعلماء المرتبطين به، وعندما كانت تستهدف عناصر الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له كان يتم ذلك في دولة ثالثة مثل سوريا.

وارتفعت وتيرة التهديدات بين إسرائيل وإيران خلال الأسابيع الأخيرة بعد اغتيال حسن صياد خدائي الضابط في فيلق القدس في طهران يوم 22 من مايو/أيار الماضي.

واتهمت إيران إسرائيل بأنها تقف وراء اغتيال خدائي.