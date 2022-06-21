“نواجه أشرس قتال”.. أوكرانيا تقر بصعوبة الوضع شرقًا وأمريكا تدرس تحديد سقف لسعر النفط الروسي

أقرت أوكرانيا بصعوبة القتال الذي تواجهه في مناطقها الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض بامتداد خط المواجهة، في حين أعلنت أمريكا أنها تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وقال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي جايداي، التي شهدت أعنف الهجمات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إن الوضع كان “صعبًا للغاية” على طول خط المواجهة بأكمله حتى مساء الاثنين، وإن الجيش الروسي حشد قوات احتياط كافية لبدء هجوم واسع النطاق.

وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوربي يومي الخميس والجمعة التي من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضوية الاتحاد.

وقال في خطابه الليلي المعتاد للأمة “ندافع عن ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، هذه المنطقة بأكملها، نواجه أشرس قتال، لكن لدينا رجالنا وفتياتنا الأقوياء هناك”.

وقال غايداي حاكم لوهانسك إن القوات الروسية سيطرت على معظم مناطق سيفيرودونتسك باستثناء مصنع آزوت للكيماويات، الذي لجأ إليه مئات المدنيين منذ أسابيع. وأضاف أن الطريق الذي يربط سيفيرودونتسك وليستشانسك بمدينة باخموت يتعرض لقصف مستمر.

وأردف “تعرضت ليسيتشانسك لقصف روسي مكثف طوال اليوم. ومن المستحيل تحديد عدد الضحايا حتى الآن”. ومع ذلك، قال إن الروس لم يكملوا بعد تطويق القوات الأوكرانية، التي كانت تلحق بهم “خسائر كبيرة”.

واعترف غايداي بأن الهجوم الروسي على توشكيفكا حقق “درجة من النجاح” وأكد إعلان روسيا أنها استولت على ميتيولكين.

مرحلة الاستنزاف

ودخلت الحرب مرحلة استنزاف وحشية في الأسابيع القليلة الماضية، حيث ركزت القوات الروسية قوتها المدفعية الساحقة على الأجزاء التي تسيطر عليها نظيرتها الأوكرانية من دونباس.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 3 مدنيين بقصف روسي بمنطقة دونيتسك يوم الاثنين و3 آخرين بقصف في منطقة خاركيف.

وقال الجيش الأوكراني إن هجومًا صاروخيًّا روسيًّا في أوديسا -التي تحاصر بها البحرية الروسية أكبر ميناء أوكراني على البحر الأسود- دمر مستودعًا للأغذية يوم الاثنين.

في غضون ذلك، قال زعيم شبه جزيرة القرم الذي نصبته روسيا إن كييف قصفت منصات حفر في البحر الأسود مملوكة لشركة نفط القرم، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وفقد 7 عمال، وكانت روسيا قد ضمت القرم عام 2014.

أسرى أمريكيون

وقال الكرملين يوم الاثنين إن أمريكيَّيْن محتجزين في أوكرانيا هما من المرتزقة ومن ثم فلا تشملهما اتفاقية جنيف وينبغي أن يتحملا المسؤولية عن أفعالهما.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة على اتصال بالسلطات الروسية بشأن أي مواطن أمريكي يقع في الأسر.

وحكمت محكمة في منطقة خاضعة للانفصاليين هذا الشهر على بريطانيَّيْن ومغربي بالإعدام بعد أن أُلقي القبض عليهم وهم يقاتلون لصالح أوكرانيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد أن المواطن الأمريكي ستيفن زابيلسكي (52 عاما) لقي حتفه في قتال بأوكرانيا يوم 15 مايو/أيار، مما يجعله ثاني أمريكي -على الأقل- يُقتل في تلك الحرب.

ميدالية نوبل للسلام لدعم أطفال أوكرانيا

وباع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، الفائز مناصفة بجائزة نوبل للسلام العام الماضي ورئيس تحرير إحدى آخر الصحف المستقلة الكبرى في روسيا، ميداليته بمبلغ قياسي بلغ 103.5 ملايين دولار في مزاد يوم الاثنين لجمع الأموال للأطفال الذين شردهم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلقت صحيفة نوفايا جازيتا، التي يرأس تحريرها موراتوف وتوجه نقدا لاذعا للرئيس فلاديمير بوتين وحكومته، عملياتها في روسيا في مارس/آذار بعد تحذيرات من الدولة بشأن تغطيتها للحرب في أوكرانيا.

سقف لسعر النفط الروسي

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال زيارة لكندا الاثنين أنّ الولايات المتّحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من ذهبها الأسود.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي “نحن نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأسره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه تجنّب الآثار الجانبية لذلك على الاقتصاد العالمي”.

وأضافت “نحن نتحدّث عن وضع حدّ أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع ويعزّز قيود الطاقة الأخيرة والمقترحة” التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.

وشدّدت الوزيرة على أن من شأن هذه الإجراءات “أن تخفّض أسعار النفط الروسي وتقلّص عائدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفي الوقت نفسه تيتح لكميات أكبر من النفط الوصول إلى الأسواق العالمية”.

وبحسب الوزيرة الأمريكية فإنّ تحديد سقف للأسعار “سيمنع الآثار الجانبية على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة”.