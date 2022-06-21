أزمة داخل إسرائيل.. 5 انتخابات في 3 سنوات واستطلاع يبرز استعصاء تشكيل الحكومة

تعقد المشهد السياسي في إسرائيل من جديد، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد موافقتهما على حلّ الكنيست (البرلمان) والتوجّه لانتخابات مبكرة، على أن يتولى لابيد رئاسة حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات.

ويتولى بينيت خلال الفترة الانتقالية، منصب رئيس الوزراء البديل، والمسؤول عن ملف إيران بالحكومة.

ويُسدِل القرار الستار على ائتلاف حكومي يتكون من 8 أحزاب لم يكن متجانسا البتة، ولم يتمكن من الصمود سوى عام واحد فقط.

والانتخابات القادمة التي يتوقع أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ستكون خامس انتخابات تشهدها إسرائيل خلال 3 أعوام ونصف العام.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الجولات الانتخابية الماضية:

9 أبريل/ نيسان 2019

فاز حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو بـ 35 مقعدا من أصل 120 هم إجمالي عدد مقاعد البرلمان.

وحصل منافسه الرئيسي تحالف “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس وشريكه يائير لابيد، على 35 مقعدا أيضا.

لكن كلا الحزبين فشلا في تشكيل حكومة، فتمّ حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

17 سبتمبر/أيلول 2019

حصل تحالف “أزرق أبيض” بزعامة غانتس ولابيد، على 33 مقعدا، والليكود على 32.

وفشل الحزبان مجددا في تشكيل حكومة في الموعد المحدد، فتمّ حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

2 مارس/آذار 2020

فاز “الليكود” بأكبر عدد من المقاعد (36 مقعدا)، وحصل منافسه تحالف “أزرق أبيض” على 33.

وفي البداية، فشل كلا الحزبين في تشكيل حكومة، لكن نتنياهو وغانتس، اتفقا لاحقا على تشكيل حكومة بالتناوب.

لم تصمد الحكومة كثيرا جراء عدم القدرة على إقرار الميزانية والخلافات بين نتنياهو وشريكه غانتس، وتم حلّ الكنيست في ديسمبر/كانون الأول، وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة.

23 مارس 2021

فاز “الليكود” بأعلى الأصوات (30 مقعدا)، وتفكك تحالف “أزرق أبيض” بين لابيد وغانتس، ولكن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة.

وفي المقابل، أسفر اتفاق بين 8 أحزاب – مناهضة لاستمرار ولاية نتنياهو رئيسا للوزراء – عن إعلان الائتلاف الحكومي الأخير، في 13 يونيو/حزيران 2021، بعد مصادقة الكنيست عليه بالأغلبية.

ونص الاتفاق الائتلافي على أن يتم التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل” الوسطي، وبينيت زعيم حزب “يمينا”، اليميني، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر 2023.

ورغم تعرض الائتلاف للكثير من المصاعب، إلا أن عدم القدرة على تمديد العمل بقانون أنظمة الطوارئ في 7 يونيو/حزيران 2022 والذي يعامِل المستوطنين بالضفة، معاملة الإسرائيليين، أدى إلى الإطاحة بالحكومة والدعوة لانتخابات جديدة.

25 أكتوبر 2022 (الجولة الخامسة القادمة)

في 20 يونيو أعلن رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لابيد اتفاقهما على حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر المقبل.

استعصاء على تشكيل حكومة

وأظهر استطلاع حديث، للرأي العام في إسرائيل، استعصاء تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات المبكرة، التي من المفترض أن تُجرى في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت إذاعة 103 الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه يتضح من نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “بانيل فور أُول” (Panel4all) (خاص) إن المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، ستحصل على 59 مقعدا، في حين يحصل ائتلاف الحكومة الحالية على 55 مقعدا.

وتحصل القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، على 6 مقاعد، ولكنها لا تنضم إلى أي من المعسكرين.

ويضم الكنيست 120 مقعدا، ويلزم تشكيل الحكومة، الحصول على تأييد 61 نائبا.