أداة لتلميع الاحتلال.. مخرجون عالميون يطالبون بطرد إسرائيل من مهرجان دولي

دعا صانعو أفلام دوليون مشاركون في مهرجان “دوك إيدج” (DocEdge) للأفلام الوثائقية الذي سينعقد في نيوزيلندا، إلى طرد ممثلي إسرائيل من المهرجان “لأنها تستخدمه أداة لتلميع صورتها العنصرية ضد الفلسطينيين”.

ووجه مخرجون معروفون يشاركون بأفلام في المهرجان رسالة مفتوحة للإدارة، يعارضون فيها مشاركة إسرائيل في المهرجان أو تمويلها له لكونها دولة فصل عنصري.

وجاء في الرسالة “بصفتنا صانعي أفلام ومشاركين في مهرجان دوك إيدج السينمائي، نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قبول المهرجان للتمويل والدعم الرسمي من السفارة الإسرائيلية لكونه مسيئا وغير مقبول ونحن لا نؤيده”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت “تؤكد العديد من منظمات حقوق الإنسان، أن سياسات إسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان تتوافق مع التعريف القانوني للفصل العنصري”.

ووفقًا للرسالة، فإن إسرائيل أعلت في الشهر الماضي وحده تطهيرا عرقيا ينتهك حقوق أكثر من 1000 فلسطيني إضافي، وخططا لبناء ما يقرب من 4500 منزل إضافي في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وقتلت بدم بارد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وهاجمت حاملي نعشها والمعزين في جنازتها.

"By affiliating with Israel, @docedge are legitimizing an abhorrent and racist apartheid regime which attacks and persecutes the very storytellers they claim to support. It is a blatant contrast to the spirit of a festival." pic.twitter.com/2edKRnJH2b

— Tameem Shaltoni (@ShaltoniTameem) June 20, 2022