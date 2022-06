قتيل وجرحى بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو)

قُتل شخص وأصيب 8 آخرون، الاثنين، بإطلاق نار جماعي في حي هارلم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت شرطة نيويورك إن إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباحًا، وإن الضحايا بينهم 6 رجال وامرأتان.

وأضافت الشرطة -نقلًا عن معلومات أولية- أن إطلاق النار استهدف جمعًا من الناس كانوا على ممر للمشاة عقب انتهائهم من حضور سهرة في وقت متأخر مساء الأحد، وفق شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وأشارت إلى أن القتيل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى.

Breaking: mass shooting in Harlem leaves 9 shot, including a 21-year-old man who is dead. This is at 5th Ave and 139th St, at an overpass leading to a park adjacent to the Harlem River Drive. No arrests. @NYPDTips is requesting information. https://t.co/OrnmguiO3G pic.twitter.com/hm9ACeXnt8

— Derick Waller (@wallerABC7) June 20, 2022