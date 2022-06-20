غضب عارم في مصر بعد ذبح طالبة أمام جامعتها والنيابة تأمر بتحقيق عاجل

ثارت حالة من الغضب الشديد في مصر بعد إقدام طالب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام الجامعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لعملية الذبح، وسط استنكار لعدم تدخّل المارة لمنع الجريمة.

الناس كانت بتصور قبل ما البنت تتق*تل. يعني اكيد شايفين بنت في واحد بيحاول يعتدي عليها ومع ذلك محدش حاول يمنعه. بقينا كده من امتى ! . بقينا كده ازاي اصلا #جامعه_المنصوره — Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) June 20, 2022

ارجوكو لو لقيتو اي ست بتتضرب في الشارع اتدخلو ممكن تنقذو حياتها حرفيا الولد طعنها مرتين وكان في مقاومه وامم واقفه تتفرج وبعدين دبحها ومحدش حتى قرب منهم الا و والرصيف غرقان دم !! #حق_نيرة_اشرف — Nessma (@clementiaox) June 20, 2022

وأمر النائب العام المصري بتحقيق عاجل مع قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وقالت النيابة في بيان، إنها انتقلت لمعاينة موقع الجريمة، وضبطت تسجيلات كاميرات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها. كما فحصت آثار دماء المجني عليها في المكان، وندبت قسم الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية فيه لفحصها.

وأضاف البيان أن جثمان المجني عليها أظهر تعرّضها لإصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها.

واستمع فريق النيابة لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، اللذين أكدا اعتداء المتهم على المجني عليها بالسكين.

وأكدت النيابة أن الأخبار التي تتحدث عن دوافع الجريمة “غير مستندة إلى أدلة حقيقية رسمية، وهو ما يؤثّر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية”. ودعت إلى عدم تداول أخبار عن تلك الواقعة أو غيرها.

وتأتي دعوة النيابة عقب تداول أنباء تفيد بأن الجاني قتل زميلته بسبب رفضها الزواج منه.

بدورها، قالت جامعة المنصورة في بيان إن الحادث وقع قرب إحدى بواباتها، وتم إلقاء القبض على مرتكبه فورًا.

بيان هام pic.twitter.com/aQhE9ja5Zq — جامعة المنصورة & Mansoura University (@Mansoura_un) June 20, 2022

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المارة أمسكوا بالجاني عقب ارتكابه الحادث وضربوه، مما أصابه بجروح.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن دوافع الجريمة.

كل يوم في ارواح من النساء بتروح لمجرد رفضهم لشىء.. فكرة، مبدأ، علاقه، او حتى شخص

امتى هانعرف نقول لا واحنا مش خايفين من عواقب الكلمة ؟

ربنا يرحمها ويصبر اهلها#جامعه_المنصوره #حق_نيرة_اشرف #نيرة_أشرف pic.twitter.com/K86MFH0KhQ — Sarrah Abdelrahman – سارة عبد الرحمن (@sarrahsworld) June 20, 2022

وجدت صورة البنت الجميلة اللي قتلها زميلها في جامعة المنصورة . والله علي ايامنا اللي زي دي كنا بنصلي ليها ربنا يسعدها . دلوقت الجمال بيتقتل . سامحينا يابنتي وربنا يساعد اهلك في هذه المحنة . وارجوكم ماحدش يناقشني سيبوني في حزني عليها وعلي البلاد والعباد . pic.twitter.com/bFWwxvFfGN — Ibrahim Abdel Meguid (@ibme_guid) June 20, 2022

وطالب مستخدمون بالتدخل لحماية الفتيات والنساء من أي عنف قد يتعرضن له.