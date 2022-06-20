سياسة|مصر

غضب عارم في مصر بعد ذبح طالبة أمام جامعتها والنيابة تأمر بتحقيق عاجل

صورة تداولها مستخدمو مواقع التواصل للطالبة القتيلة نيرة أشرف (مواقع التواصل)
20/6/2022-|آخر تحديث: 21/6/202212:27 AM (مكة المكرمة)

ثارت حالة من الغضب الشديد في مصر بعد إقدام طالب بجامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام الجامعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لعملية الذبح، وسط استنكار لعدم تدخّل المارة لمنع الجريمة.

وأمر النائب العام المصري بتحقيق عاجل مع قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وقالت النيابة في بيان، إنها انتقلت لمعاينة موقع الجريمة، وضبطت تسجيلات كاميرات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها. كما فحصت آثار دماء المجني عليها في المكان، وندبت قسم الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية فيه لفحصها.

وأضاف البيان أن جثمان المجني عليها أظهر تعرّضها لإصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها.

واستمع فريق النيابة لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، اللذين أكدا اعتداء المتهم على المجني عليها بالسكين.

وأكدت النيابة أن الأخبار التي تتحدث عن دوافع الجريمة “غير مستندة إلى أدلة حقيقية رسمية، وهو ما يؤثّر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية”. ودعت إلى عدم تداول أخبار عن تلك الواقعة أو غيرها.

وتأتي دعوة النيابة عقب تداول أنباء تفيد بأن الجاني قتل زميلته بسبب رفضها الزواج منه.

بدورها، قالت جامعة المنصورة في بيان إن الحادث وقع قرب إحدى بواباتها، وتم إلقاء القبض على مرتكبه فورًا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المارة أمسكوا بالجاني عقب ارتكابه الحادث وضربوه، مما أصابه بجروح.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن دوافع الجريمة.

وطالب مستخدمون بالتدخل لحماية الفتيات والنساء من أي عنف قد يتعرضن له.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل