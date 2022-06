رسائل دعم للناشط المعتقل.. نجوم من هوليود يقرؤون مقتطفا لعلاء عبد الفتاح عن ابنه (فيديو)

قرأ نجوم من هوليوود مقتطفًا من كتاب للناشط البريطاني المصري المعتقل علاء عبد الفتاح كتبه عن ابنه المولود حديثًا، قبل عشر سنوات بمناسبة عيد الأب.

فقد اشترك مارك روفالو وأوليفيا كولمان وإميلي واتسون وكاري موليغان ونجوم آخرون في قراءة “نصف ساعة مع خالد”، وهو مقطع كان قد كتبه علاء عن لقائه الأول بابنه داخل السجن.

وقدمت شقيقته سناء سيف مقطع الفيديو بقولها “كتب علاء هذا عندما رأى طفله خالد ابن أخي”، ويبدأ المقتطف بعبارة “عن سجن شاحب وبائس”، قبل أن يتلقى علاء صورة لطفله الرضيع.

"This was written by my brother in 2011 in prison, when his son Khaled was born. Khaled just turned 10. Most of his life he's been deprived of his father, but the few months they got were magical for them both"

