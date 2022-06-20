رسائل دعم للناشط المعتقل.. نجوم من هوليود يقرؤون مقتطفا لعلاء عبد الفتاح عن ابنه (فيديو)

قرأ نجوم من هوليوود مقتطفًا من كتاب للناشط البريطاني المصري المعتقل علاء عبد الفتاح كتبه عن ابنه المولود حديثًا، قبل عشر سنوات بمناسبة عيد الأب.

فقد اشترك مارك روفالو وأوليفيا كولمان وإميلي واتسون وكاري موليغان ونجوم آخرون في قراءة “نصف ساعة مع خالد”، وهو مقطع كان قد كتبه علاء عن لقائه الأول بابنه داخل السجن.

وقدمت شقيقته سناء سيف مقطع الفيديو بقولها “كتب علاء هذا عندما رأى طفله خالد ابن أخي”، ويبدأ المقتطف بعبارة “عن سجن شاحب وبائس”، قبل أن يتلقى علاء صورة لطفله الرضيع.

"This was written by my brother in 2011 in prison, when his son Khaled was born. Khaled just turned 10. Most of his life he's been deprived of his father, but the few months they got were magical for them both" Thank you to everyone who is helping us to #FreeAlaa Here's Part 2 pic.twitter.com/oYEF6xawdd — Free Alaa (@FreedomForAlaa) June 19, 2022

ويتابع المقتطف “زارني خالد لمدة نصف ساعة، واحتفظت به بين ذراعي لمدة 10 دقائق. ربي! كيف هو جميل هكذا؟ الحب من أول لمسة. نصف ساعة أعطتني سعادة تكفي لملء السجن لمدة أسبوع”.

ويواصل “الآن فهمت لماذا أنا في السجن، يريدون أن يحرموني من السعادة، الآن أفهم لماذا سأقاوم، السجن لن يوقف حبي، سعادتي مقاومة، وضمي لخالد استمرار لنضالي”.

ويستطرد “لقد غمرتني فرحة الرفاق، وحشود البرقيات، ومعظمها من أشخاص لا أعرفهم وربما لا أحظى بشرف الاجتماع بهم أبدًا، كتبوا للتعبير عن فرحتهم بوصول خالد، وكتبوا ليقولوا إن خالدا لديه عائلة في مئات من المنازل في كل مكان”.

وانتهى الفيديو بدعوة الجميع للمساعدة على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح ولمّ شمله بأسرته وابنه.

وكان عدد من المشاهير من بينهم الممثلتان البريطانيتان جودي دينش وإيما طومسون قد وقعوا رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرها الأمريكي لمساعدة الناشط المصري.

وقالت سناء سيف سابقًا إن “أخي يموت ببطء في زنزانته لكنه يريد أن يعيش. إنه يفتقد حياته ووظيفته وابنه أسرته”.

ويواصل علاء عبد الفتاح (40 عامًا) إضرابه عن الطعام لليوم الـ79 احتجاجًا على اعتقاله من دون تهم أو محاكمة حقيقية، إذ قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان في مصر، وحُكم عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.