تونس.. قيس سعيّد يتسلم مشروع الدستور الجديد (فيديو)

أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، تسلّم الرئيس قيس سعيّد مشروع الدستور الجديد من الصادق بلعيد رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” المكلفة بصياغة الدستور.

جاء ذلك في بيان ومقطع فيديو نشرتهما الرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيّد وبلعيد في قصر قرطاج.

وقال البيان “مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة”.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أكد أن “مشروع الدستور ليس نهائيًّا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير”.

وينوي سعيّد عرض الدستور الجديد للاستفتاء، متجاهلًا رفضًا واسعًا من المعارضة.

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت في تونس جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.

وقال الصادق بلعيد “قدّمت لسيادة الرئيس مسودة مشروع الدستور للجمهورية الجديدة، وفي الوقت المحدد مسبقًا لتقديم هذه المسودة (20 يونيو)”.

وأضاف “ظروف صياغة نص مسودة الدستور كانت صعبة بسبب ضيق الوقت، لكن بالاعتماد على استشارة عديد من الزملاء والخبراء تمكنا من وضع هذه المسودة التي نتمنى أن تحظى برضا السيد الرئيس” حسب تعبيره.