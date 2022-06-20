الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة نتيجة “عطل فني” (فيديو)

أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، سقوط طائرة مقاتلة كانت تشارك في تدريبات، نتيجة “عطل فني”.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، بـ”سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني”.

وأضاف أن قائد الطائرة نجا، مشيرا إلى أن المقاتلة كانت تنفذ نشاطا تدريبيا للقوات الجوية يوم الأحد، موضحا أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة، من دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

ولم يكشف بيان الجيش عن نوع الطائرة أو موقع سقوطها، لكن ناشطين وثقوا فيديو لحظة هبوط مظلي لقائد طائرة عسكرية تابعة لقوات تأمين ‫قناة السويس‬ المصرية سقطت بمنطقة “شرق التفريعة”.

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني 2020، سقطت طائرة عسكرية مصرية، وأعلنت السلطات حينها مقتل قائدها خلال تدريبات جوية. كما سبقها في نفس العام سقوط طائرة مقاتلة أخرى في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن قائدها نجا من الحادث.