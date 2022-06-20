“لبيك يا رسول الله”.. الآلاف من مسلمي الهند يحتجون على الإساءة للنبي محمد ﷺ (فيديو)

خرج عشرات الآلاف من المسلمين في مدينة باريلي بولاية أوتار براديش الهندية، الأحد، احتجاجا على الإساءات المتكررة للنبي ﷺ من مسؤولين هندوس، وتنديدًا لما يتعرض له المسلمون من انتهاكات هناك.

وفي الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل، ظهرت حشود ضخمة وهي تهتف “لبيك يا رسول الله”.

الآلاف من مسلمي الهند يخرجون في مشهد ضخم ضد الإساءات المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم#الجزيرة_مباشر #الهند #إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/YPpTWc6UrZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2022

واندلعت الاحتجاجات التي امتدت إلى العديد من المدن في شمالي وشرقي الهند بسبب تصريحات مسيئة عن الحياة الخاصة للنبي محمد ﷺ أدلى بها مسؤول ومسؤولة بالحزب الحاكم في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وأوقف الحزب المسؤولة عن العمل وطرد المسؤول، وقال إنه يدين أي إهانة لأي ديانة.

لكن منتقدين يقولون إن استقطابًا دينيًّا تعمّق في الهند منذ وصول ناريندرا مودي إلى الحكم عام 2014، وحتى الآن لم يعلّق رئيس الوزراء على هذا الموضوع.

وقدّمت دول -من بينها قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وإيران، وجميعها تربطها علاقات تجارية مهمة مع الهند- احتجاجات دبلوماسية على التصريحات المعادية للإسلام.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، حثت الأمم المتحدة على “احترام كافة الأديان والتسامح بشأنها”، في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.