مهاجرة مصرية تعرضت للعنف المنزلي.. من هي أول وزيرة مسلمة في الحكومة الأسترالية؟

أدى الوزيران المسلمان إيد هوسيك وآن علي، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، أمام الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي في العاصمة كانبيرا.

وأصبح الأسترالي أدهم نور الدين هوسيك والمصرية آن علي أول وزيرين مسلمين في الحكومة الفدرالية الأسترالية.

وتم تعيين هوسيك من حزب العمال وزيرًا للصناعة والعلوم، في حين تولّت آن علي من نفس الحزب منصب وزارة التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ووزارة الشباب، في الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الجديد أنثوني ألبانيز.

وعبّرت الوزيرة آن علي عن فخرها بكونها عضوًا في الحكومة الأسترالية الجديدة، وشاركت صورة لها وهي جالسة بين الأطفال في إحدى المؤسسات التعليمية.

وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنه لشرف كبير أن أُعيّن وزيرةً للتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة والشباب في حكومة العمال، أنا متحمسة للعمل في هذا المنصب”.

ووصفت وسائل الإعلام الأسترالية أداء الوزيرين المسلمين للقسم على القرآن الكريم بأنه “لحظة تاريخية”.

Dr Anne Aly and Ed Husic are the first Muslim Australians to hold federal ministries. Both sworn in on the Qur'an #auspol pic.twitter.com/dqyYZsqJSt — Amanda Copp (@AmandaCoppNews) June 1, 2022

من مُعنّفة إلى وزيرة

وقالت آن إن تقلد منصب وزاري لم يكن في خطة حياتها، وأضافت لوكالة “أس بي سي نيوز أنها “تأمل إيصال رسالة مفادها أن أي شخص قادر على تحقيق أحلامه، مشيرة إلى قصة حياتها، إذ كانت عائلتها لاجئة في أستراليا وعمل والدها سائق سيارة أجرة لتأمين قوت يومهم”.

وأضافت آن: “قد أكون أول امرأة مسلمة في الحكومة، لكنها مسؤولية كبيرة أن أضمن ألا أكون الأخيرة، وألا أغلق الباب خلفي”.

وكانت الدكتورة المصرية المسلمة الأولى في البرلمان الأسترالي عندما فازت بمقعد عن مدينة كوان في ضواحي بيرث الغربية.

وولدت آن علي في مصر وانتقلت مع عائلتها إلى جنوب غرب سيدني عندما كانت في الثانية من عمرها.

ونجت من العنف المنزلي وشاركت قصتها عام 2020 عند ما كانت تدعو إلى حملة وطنية لمواجهة الوباء.

وقالت: “لقد كنت صبورة، عالجت كدماتي وأخفيت ألمي ولزمت الصمت، بقيت صامتة لفترة طويلة”، وتابعت “على الرغم من كل الآلام والإساءات التي عانيت منها، كان ترك والد أطفالي أصعب قرار اتخذته على الإطلاق”.

كانت آن علي أستاذة ومحاضِرة وأكاديمية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وأفادت الصحيفة الأسترالية بأنها “لا تزال تُعتبر مرجعية عالمية في موضوع إغراء الأطفال بالتطرف”.

وأضافت أنه بعد تأسيس منظمة (بيبل) ضد التطرف العنيف، كانت آن علي الممثل الأسترالي الوحيد الذي تمت دعوته للتحدث في البيت الأبيض عام 2015 في قمة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي ركزت على مكافحة التطرف العنيف.

رسالة للشباب المسلمين

وشارك الوزير إيد هوسيك عبر حسابه في مواقع فيسبوك مقطع فيديو لأدائه اليمين على القرآن، وقال: “يشرفني أن أُعين وزيرًا للصناعة والعلوم في حكومة أنتوني ألبانيز، إن إعادة التصنيع الأسترالي إلى الوطن مهمة كبيرة وسأعمل بجد كل يوم لتحقيق ذلك”.

وفي حديثه مع قناة “أي بي سي” الأسترالية، أكد هوسيك أن تعيينه رفقة الوزيرة آن في منصبيهما هو أمر لا يتعلق بهما فقط، بل بجميع المسلمين في أستراليا الذين “يعتقدون أننا نستطيع أن نكون في أماكن كبيرة”، على حد قوله.

وحول أهمية منصبه الوزاري، قال هوسيك لوكالة “أس بي أس نيوز” الأسترالية إنه يرسل رسالة قوية للشباب المسلمين خاصةً اللاجئين منهم حول قدرتهم على الانخراط والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد هوسيك أنه رفقة زميلته آن علي استخدما أصواتهما في البرلمان لمحاربة التطرف ضد المسلمين في مواقف مختلفة.

“For Muslim Australians as well today, it's not just about myself or my friend Anne Aly being sworn in, it's also a signal to them as well that there's an opportunity for, in particular I think of young Muslim Australians. The door is not shut.” – Ed Husic. #abc730 #auspol pic.twitter.com/TXBl3Lw0Ve — abc730 (@abc730) June 1, 2022

وحظي تعيين الوزيرين المسلمين باهتمامٍ وترحيب واسع في الأوساط السياسية والعامّة الأسترالية، ونشر حساب وزارة التعليم للطفولة المبكرة على تويتر تغريدة يرحب فيها بتعيين الوزيرة آن، وقالت التغريدة: “تهانينا لوزيرة تعليم الطفولة المبكرة، آن علي، ووزيرة التعليم جيسون كلير، نتطلع إلى العمل معكم لضمان ازدهار وتعليم كل طفل”.

Congratulations to new Min. for Early Childhood Education Dr Anne Aly & Min. for Education @JasonClareMP. We look forward to working with you to ensure every child is learning & thriving. Thank you to @AmandaRishworth & @tanya_plibersek for your leadership. #EarlyLearningMatters — Early Childhood Australia (@EarlyChildAust) May 31, 2022

وقالت الباحثة الأسترالية لدى “هيومن رايتس ووتش” صوفي ماكنيل: “يسعدني حقًّا أن أرى تنصيب أول وزراء مسلمين في التاريخ الأسترالي، إد هوسيك وآن علي”.

Also really pleased to see the first Muslim ministers in Australian history announced in Ed Husic and Anne Aly. And great that housing will be brought into Cabinet – recognition of the housing crisis facing Australia. — Sophie McNeill (@Sophiemcneill) May 31, 2022

وشاركت النائبة الأسترالية المسلمة نتالي سليمان الخبر على حسابها في تويتر، واحتفت بالحدث الذي وصفته بأنه عظيم.

How good is this! Congrats Anne Aly & Ed Husic 💪🏻👏👏👏 https://t.co/jveTs02emW — Natalie Suleyman MP (@NatalieSuleyman) May 31, 2022

وقالت السفيرة الأسترالية في الإمارات العربية المتحدة، هايدي فينامو إن تعيين هوسيك وآن علي يعتبر لحظة رائعة للاحتفال والاعتراف بتنوع وشمول المجتمع في أستراليا.

Ed Husic & Anne Aly have become the first Muslim ministers in Australia’s history, both holding a Quran during the swearing in ceremony of the new Australian government. A great moment celebrating and recognizing Australia’s diverse and inclusive society. pic.twitter.com/3yee7zDYTE — Heidi Venamore PSM 🇦🇺 (@AusAmbUAE) June 1, 2022

وبينما شغلت النساء ما يقرب من نصف المناصب الوزارية الثلاثين المعينة في الحكومة الجديدة، احتلت النساء أيضا رقما قياسيا في 10 مراكز من أصل 23 في الأدوار الأساسية في مجلس الوزراء.

ومع وجود بعض الأصوات التي لم يتم فرزها بعد من انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب العمال على عدد كافٍ من المقاعد ليحظى بأغلبية مطلقة في مجلس النواب الأسترالي المؤلف من 150 مقعدًا.

وتضم حكومة ألبانيز بعض الوجوه الجديدة بالإضافة إلى بعض المشرعين الذين خدموا في حكومة حزب العمال السابقة التي تولت السلطة آخر مرة قبل تسعة أعوام.

وقال ألبانيز: “لدينا فيض من المواهب من جانبنا في البرلمان”، مضيفًا أنها “الحكومة العمالية القادمة الأكثر خبرة في تاريخنا منذ الاتحاد”.