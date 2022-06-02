سياسة|أستراليا

مهاجرة مصرية تعرضت للعنف المنزلي.. من هي أول وزيرة مسلمة في الحكومة الأسترالية؟

الدكتورة آن علي وهي تؤدي اليمين الدستورية على المصحف الكريم أمام حاكم أستراليا العام (غيتي)
2/6/2022-|آخر تحديث: 2/6/202212:23 PM (مكة المكرمة)

أدى الوزيران المسلمان إيد هوسيك وآن علي، اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، أمام الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي في العاصمة كانبيرا.

وأصبح الأسترالي أدهم نور الدين هوسيك والمصرية آن علي أول وزيرين مسلمين في الحكومة الفدرالية الأسترالية.

وتم تعيين هوسيك من حزب العمال وزيرًا للصناعة والعلوم، في حين تولّت آن علي من نفس الحزب منصب وزارة التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ووزارة الشباب، في الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء الجديد أنثوني ألبانيز.

وعبّرت الوزيرة آن علي عن فخرها بكونها عضوًا في الحكومة الأسترالية الجديدة، وشاركت صورة لها وهي جالسة بين الأطفال في إحدى المؤسسات التعليمية.

وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنه لشرف كبير أن أُعيّن وزيرةً للتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة والشباب في حكومة العمال، أنا متحمسة للعمل في هذا المنصب”.

ووصفت وسائل الإعلام الأسترالية أداء الوزيرين المسلمين للقسم على القرآن الكريم بأنه “لحظة تاريخية”.

من مُعنّفة إلى وزيرة

وقالت آن إن تقلد منصب وزاري لم يكن في خطة حياتها، وأضافت لوكالة “أس بي سي نيوز أنها “تأمل إيصال رسالة مفادها أن أي شخص قادر على تحقيق أحلامه، مشيرة إلى قصة حياتها، إذ كانت عائلتها لاجئة في أستراليا وعمل والدها سائق سيارة أجرة لتأمين قوت يومهم”.

وأضافت آن: “قد أكون أول امرأة مسلمة في الحكومة، لكنها مسؤولية كبيرة أن أضمن ألا أكون الأخيرة، وألا أغلق الباب خلفي”.

وكانت الدكتورة المصرية المسلمة الأولى في البرلمان الأسترالي عندما فازت بمقعد عن مدينة كوان في ضواحي بيرث الغربية.

وولدت آن علي في مصر وانتقلت مع عائلتها إلى جنوب غرب سيدني عندما كانت في الثانية من عمرها.

ونجت من العنف المنزلي وشاركت قصتها عام 2020 عند ما كانت تدعو إلى حملة وطنية لمواجهة الوباء.

وقالت: “لقد كنت صبورة، عالجت كدماتي وأخفيت ألمي ولزمت الصمت، بقيت صامتة لفترة طويلة”، وتابعت “على الرغم من كل الآلام والإساءات التي عانيت منها، كان ترك والد أطفالي أصعب قرار اتخذته على الإطلاق”.

كانت آن علي أستاذة ومحاضِرة وأكاديمية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وأفادت الصحيفة الأسترالية بأنها “لا تزال تُعتبر مرجعية عالمية في موضوع إغراء الأطفال بالتطرف”.

وأضافت أنه بعد تأسيس منظمة (بيبل) ضد التطرف العنيف، كانت آن علي الممثل الأسترالي الوحيد الذي تمت دعوته للتحدث في البيت الأبيض عام 2015 في قمة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي ركزت على مكافحة التطرف العنيف.

رسالة للشباب المسلمين

وشارك الوزير إيد هوسيك عبر حسابه في مواقع فيسبوك مقطع فيديو لأدائه اليمين على القرآن، وقال: “يشرفني أن أُعين وزيرًا للصناعة والعلوم في حكومة أنتوني ألبانيز، إن إعادة التصنيع الأسترالي إلى الوطن مهمة كبيرة وسأعمل بجد كل يوم لتحقيق ذلك”.

وفي حديثه مع قناة “أي بي سي” الأسترالية، أكد هوسيك أن تعيينه رفقة الوزيرة آن في منصبيهما هو أمر لا يتعلق بهما فقط، بل بجميع المسلمين في أستراليا الذين “يعتقدون أننا نستطيع أن نكون في أماكن كبيرة”، على حد قوله.

وحول أهمية منصبه الوزاري، قال هوسيك لوكالة “أس بي أس نيوز” الأسترالية إنه يرسل رسالة قوية للشباب المسلمين خاصةً اللاجئين منهم حول قدرتهم على الانخراط والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد هوسيك أنه رفقة زميلته آن علي استخدما أصواتهما في البرلمان لمحاربة التطرف ضد المسلمين في مواقف مختلفة.

وحظي تعيين الوزيرين المسلمين باهتمامٍ وترحيب واسع في الأوساط السياسية والعامّة الأسترالية، ونشر حساب وزارة التعليم للطفولة المبكرة على تويتر تغريدة يرحب فيها بتعيين الوزيرة آن، وقالت التغريدة: “تهانينا لوزيرة تعليم الطفولة المبكرة، آن علي، ووزيرة التعليم جيسون كلير، نتطلع إلى العمل معكم لضمان ازدهار وتعليم كل طفل”.

وقالت الباحثة الأسترالية لدى “هيومن رايتس ووتش” صوفي ماكنيل: “يسعدني حقًّا أن أرى تنصيب أول وزراء مسلمين في التاريخ الأسترالي، إد هوسيك وآن علي”.

وشاركت النائبة الأسترالية المسلمة نتالي سليمان الخبر على حسابها في تويتر، واحتفت بالحدث الذي وصفته بأنه عظيم.

وقالت السفيرة الأسترالية في الإمارات العربية المتحدة، هايدي فينامو إن تعيين هوسيك وآن علي يعتبر لحظة رائعة للاحتفال والاعتراف بتنوع وشمول المجتمع في أستراليا.

وبينما شغلت النساء ما يقرب من نصف المناصب الوزارية الثلاثين المعينة في الحكومة الجديدة، احتلت النساء أيضا رقما قياسيا في 10 مراكز من أصل 23 في الأدوار الأساسية في مجلس الوزراء.

ومع وجود بعض الأصوات التي لم يتم فرزها بعد من انتخابات الشهر الماضي، حصل حزب العمال على عدد كافٍ من المقاعد ليحظى بأغلبية مطلقة في مجلس النواب الأسترالي المؤلف من 150 مقعدًا.

وتضم حكومة ألبانيز بعض الوجوه الجديدة بالإضافة إلى بعض المشرعين الذين خدموا في حكومة حزب العمال السابقة التي تولت السلطة آخر مرة قبل تسعة أعوام.

وقال ألبانيز: “لدينا فيض من المواهب من جانبنا في البرلمان”، مضيفًا أنها “الحكومة العمالية القادمة الأكثر خبرة في تاريخنا منذ الاتحاد”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أسترالية