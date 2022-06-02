قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا وتصيب 3 في جنين وتعتقل طفلة في الخليل (فيديو)

استشهد مواطن فلسطيني، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 3 شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن “مواطنًا استُشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي”.

وأضافت أن طواقمها “تعاملت مع 3 إصابات أخرى برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد (بمحافظة جنين- شمال)”.

وأوضحت أن الإصابات “بالرصاص الحي في الرقبة والوجه والبطن”، واصفةً إياها بـ”الحرجة”.

وقال شهود عيان، في وقت سابق الأربعاء، إن قوة من الجيش الإسرائيلي تقدر بنحو 30 آلية برفقة جرافة عسكرية اقتحمت بلدة يعبد.

وأوضح الشهود أن الجيش حاصر منزل عائلة ضياء حمارشة، وهو منفّذ عملية إطلاق نار في مدينة “بني براك” (وسط إسرائيل) التي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين في 29 مارس/آذار الماضي، وعادة ما يهدم الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين منفذي الهجمات.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في البلدة، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع وأغلق مداخل البلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وفق الشهود.





الخارجية الفلسطينية تستنكر

وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد بلال عوض كبها (24 عامًا) في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأدانت الخارجية في بيان صدر عنها، الليلة “جريمة إعدام الشهيد كبها، ورأت أن جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والمسؤولين الإسرائيليين”.

من جهته، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم أن الاحتلال لن يستطيع بكل آلته العسكرية وجرائمه ضد الشباب الثائرين في مدينة جنين من وقف المد الثوري المتصاعد في هذه المدينة الباسلة وكل مدن الضفة الثائرة.

اعتقال طفلة

وعلى صعيد ذي صلة، اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، طفلة فلسطينية في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بدعوى أنها تحمل سكينًا قبل أن يفرج عنها.

وأظهر فيديو، تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة سلوى سدر (12 عامًا)، وقد اعتقلها جنود إسرائيليون، وسط محاولة من شقيقتها تخليصها منهم.

وأظهر الفيديو الطفلة تبكي خلال اعتقالها بينما يرافقها ناشط فلسطيني.

وقال والد الطفلة شادي سدر للأناضول إن الجيش الإسرائيلي “أفرج عن طفلته بعد اقتيادها واحتجازها نحو ما يزيد عن نصف ساعة”.

وأَضاف أن الجيش “يدعي أن طفلتي حملت سكينًا، دون أن يثبت ذلك، وهو ما تنفيه”.

وبيّن سدر، أن طفلته” في حالة نفسية صعبة للغاية، وتعيش ذعرًا، حيث تتوقع إعادة اعتقالها”.