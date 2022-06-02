روسيا تعلن وصول أكثر من 1.6 مليون لاجئ أوكراني إلى أراضيها

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية وصول أكثر من 1.6 مليون لاجئ أوكراني إلى روسيا.

وذكر موقع قناة (روسيا اليوم) نقلا عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية قوله، إنه منذ بداية التصعيد الروسي في أوكرانيا عبَر الحدود الروسية مليون و615 ألف لاجئ من بينهم 262 ألفا و820 طفلا.

وأضاف المتحدث أن 20 ألفا و280 لاجئا عبروا الحدود خلال 24 ساعة الماضية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا، ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” في جميع أنحاء أوكرانيا، وأعلنت مؤخرا تركيز عمليتها على شرقي وجنوبي أوكرانيا بعد أن سحبت قواتها من العاصمة كييف ومحيطها والمدن الشمالية.

لا محادثات

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عنه القول :”الآن جميع الاتصالات معلقة تقريبا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إجراء محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سيكون بناء في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

دعم لأوكرانيا

وعقد زعماء الاتحاد الأوربي، الإثنين، قمة لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها على صد هجوم روسيا، وطغى الاختلاف حول عقوبات جديدة لموسكو على المحادثات.

وبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد 4 أشهر من حرب روسيا على أوكرانيا، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع في أسعار الطاقة ونقص في الغذاء.

وأظهرت مسودة البيان الختامي للاجتماع، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر، لكن سيدعم الزعماء حزمة قروض بقيمة 9 مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب مدة شهرين تقريبا.