تونس.. قيس سعيّد يعزز صلاحياته القضائية ويعزل 60 قاضيا

عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 60 قاضيًا، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء.

وصدرت في الجريدة الرسمية ليلة الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا عزلهم سعيّد بدعوى ارتكابهم جرائم بينها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا”، على حد وصف الجريدة.

وضمت قائمة القضاة المعزولين متحدثا سابقا باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومديرا عاما سابقا للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرين بدعوى توجيه اتهامات سابقة لهم بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

وشمل القرار قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف “الجهاز السرّي” المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيَين عام 2013. وقد عدّل سعيّد قانون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ هذا القرار.

وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية “في صورة التأّكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”، وأنه يمكن كذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائيا.

وفي لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاثنين، اعتبر سعيد أنه “لا أحد فوق القانون وأنه لا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء”.

وأضاف أن “الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير”.

وحلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/شباط الماضي، وهو الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست عام 2016 وكانت تعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وعدّل قانون الانتخابات والاستفتاء.

ويوجه سعيّد اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية، لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل.

وكان سعيّد قد أصدر في 25 يوليو/تموز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، ومارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو/تموز المقبل حول دستور 2014، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ويسعى الرئيس التونسي لتعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، ومن الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه إلى “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة عام 2011 أطاحت نظام زين العابدين بن علي.