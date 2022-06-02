المعهد الدولي للصحافة: الحكم بسجن أحمد طه جزء من القمع الذي يتعرض له عشرات الصحفيين في مصر (فيديو)

قالت آيمي بروليت رئيس قسم المناصرة بالمعهد الدولي للصحافة إن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بسجن الزميل أحمد طه المذيع في الجزيرة مباشر 15 عاما “جزء من القمع الذي يتعرض له النشطاء في مصر”.

ونددت آيمي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر “بأشد العبارات بالحكم”، وقالت إنه “محاولة لقمع حرية الصحافة داخل مصر”.

وأشارت آيمي إلى أن “هناك العشرات من الصحفيين المسجونين في مصر”.

رئيس قسم المناصرة بالمعهد الدولي للصحفيين: الحكم الذي صدر بحق المذيع #أحمد_طه جزء من قمع النظام المصري للنشطاء والمواطنين pic.twitter.com/nacI82imOZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2022

وأدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية الحكم بسجن الزميل أحمد طه بعد إقحام اسمه في قضية يحاكم فيها آخرون بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأعربت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن شعورها بخيبة أمل إزاء “الحكم الصادر ضد الزميل أحمد طه واستمرار السلطات المصرية في اعتقال صحفيي الجزيرة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إنهم يواصلون “حث الحكومة المصرية على وقف اعتقال الأشخاص بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع”.

كما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم ضد الزميل أحمد طه، وقال حسين بيومي الباحث المتخصص في الشأن المصري في المنظمة في تصريحات للجزيرة إن الحكم “يمثل صفعة أخرى لحرية التعبير والصحافة في البلاد”.

وطالب بيومي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم على طه، ووقف استخدام محاكم الطوارئ تمامًا.

وصدر الحكم على الزميل أحمد طه بناء على اتهام النيابة له بأنه أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مع رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عبر قناة الجزيرة مباشر في فبراير/شباط 2018.

واستنكرت شبكة الجزيرة الحكم، وأعربت عن إدانتها له، مؤكدة أنه لا يمت للعدالة بصلة.

ولا يزال 4 صحفيين يعملون بالجزيرة مباشر يقبعون في السجون المصرية، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واعتقل الزملاء عقب سفرهم إلى مصر لقضاء إجازاتهم الاعتيادية مع عائلاتهم وخارج نطاق العمل.

ودعت شبكة الجزيرة إلى الإفراج الفوري عن صحفييها الأربعة المحتجزين في السجون المصرية، مؤكدة وقوفها الدائم مع صحفييها وكل العاملين فيها.